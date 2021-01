leni-figlia-di-flavio-briatore,-il-grade-debutto-rovinato:-“la-mia-pelle…”

Spread the love

Leni Klum, la figlia di Flavio Briatore, ha esordito in passerella, riscontrando però non pochi problemi che l’hanno messa in ansia

Leni Klum (Instagram)

Leni Klum è la figlia del noto imprenditore Flavio Briatore e della stilista nonché supermodella Heidi Klum. Lei è uno dei volti più importanti dell’industria della moda, mentre lui con i suoi locali sparsi in tutto il mondo è il fulcro della movida dei Vip.

I due si sono conosciuti dopo che la modella divorziò da Ric Pipino. Tuttavia la loro storia, fatta di alti e bassi non ha trovato continuità. In un intervista Briatore dichiarò i motivi della separazione. Ad intervistarlo fu il Corriere Della Sera, l’inviato chiese delucidazioni sulla storia con la supermodella e della sua prematura fine.

“Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra. La distanza era diventata incolmabile e ci sentivamo solo per telefono ma non bastavano”. Queste le sue parole al riguardo. Dal loro amore nacque una bambina, chiamata Leni.

Leggi qui -> Stefano Bettarini “ammazza” Signorini: parole marmoree

Leggi qui -> Alba Parietti al veleno pubblicamente: “Grandissimo cafone”

Quando la modella cominciò una relazione con un altro uomo anche l’imprenditore fu d’accordo a lasciare che lui la adottasse in modo tale da poter avere una famiglia unita. Rimasero tutti e tre in buoni rapporti e Flavio vede tutt’ora sua figlia. Leni però adesso è cresciuta e sta cercando di seguire le orme della madre.

Leni Klum finalmente in passerella, ma che sventura

Con un nome come il suo non poteva che tentare di seguire le orme della grande madre. Da molto tempo si parlava di un suo debutto in passerella che finalmente è arrivato. Bellissima e biondissima coma la mamma ha già stregato tutti con la sua bellezza.

L’esordio è avvenuto alla fashion week di Berlino alla tenera età di 16 anni. Non poteva che essere una predestinata dopotutto. Nonostante la giovane età si è già conquistata la sua prima copertina, con tanto di complimenti da parte della mamma.

Cosa può andare storto allora ad una giovane e bellissima donna con il futuro tra le mani? Un problema semplicissimi che affligge molte donne ma che nella sua giornata d’esordio ha rischiato di rovinare questo giorno speciale.

Stiamo parlando di un semplice sfogo sul viso, piccole imperfezioni dovute anche allo stress delle quali però non si è vergognata anzi. Ha voluto condividere questo particolare con i suoi tanti follower, commentando la foto così: “La mia pelle in una brutta giornata”.

Nessun dramma insomma, anche se i fan le hanno fatto notare come queste problematiche siano comuni alle donne “normali” ma si sa gli haters sui social sono sempre dietro l’angolo.