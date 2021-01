l’amore-dietro-ogni-cosa,-dal-libro-di-simone-di-matte-al-concept-album-di-andrea-crimi:-un’antologia-musicale-da-guinness-world-records!

A fare il suo debutto sul panorama discografico nostrano per la New Music International è il progetto “L’Amore Dietro Ogni Cosa”, un concept album interamente concepito a partire da un’opera letteraria, che vede l’artista torinese Andrea Crimi cantare l’omonimo libro di Simone Di Matteo e il cui primo singolo, intitolato “Anne”, verrà rilasciato su tutte le piattaforme e nei migliori digital stores a partire dal 12 febbraio.

La musica rappresenta da sempre la nostra principale via di fuga dalla realtà e quell’unico luogo che ci permette di sentirci realmente liberi. “L’amore dietro ogni cosa” di Di Matteo, infatti, nasce come una raccolta antologica di racconti in cui lo scrittore conduce e trasporta il lettore proprio lungo il cammino della libertà e attraverso i luoghi dell’amore verso situazioni d’analisi introspettiva e di disagio interiore, esplorando così le infinite sfaccettature di un sentimento che difficilmente si potrebbe racchiudere in poche pagine. I

l libro, insignito del Premio per la Letteratura durante l’evento “L’arte dice no alla violenza” al Centro Espositivo Elsa Morante nel 2016, divenuto uno spettacolo di teatro in concorso poi al Roma Fringe Festival 2019 e in lizza per diventare una pellicola cinematografica per la regia di Carlo Fenizi, è un capolavoro della letteratura in continua evoluzione che ad oggi si fa musica, ritrovando nuova forza espressiva nella voce di Crimi e rinnovando quel messaggio universale che l’autore è riuscito abilmente ad imprimere sulla carta stampata.

Non è la prima volta che musica e letteratura intrattengono un rapporto di reciproca influenza, e ciò che ne viene fuori è una perfetta commistione di sonorità indie e pop-rock, passando per il puro cantautorato, che vede la partecipazione straordinaria di alcune delle più talentuosi voci italiane, tra le quali Laura Bono, che si sono prestate per la realizzazione di featuring contenuti nel disco. Finora mai nessun album era stato pensato integralmente a partire da un testo letterario e “L’Amore Dietro Ogni Cosa” costituisce un primato in assoluto nella Storia. Un vero e proprio Guinness World Record che, oltre a ripercorrere fedelmente nell’arco di 13 tracce i sentieri disegnati dall’opera madre e a conferire piena forma all’essenza delle storie in essa contenuti, sembra puntare direttamente al Festival della Canzone Italiana, dal momento che uno dei pezzi sarà riservato alle selezioni di Sanremo 2022!

Ad anticipare l’ambiziosa iniziativa sarà il brano “Anne”, incentrato sulla storia di una donna insicura e dalle infinite maschere, impegnata nella ricerca spasmodica di un amore che non riesce a trovare, ma potrà comprendere solo quando capirà che a mancarle è l’amore per se stessa!