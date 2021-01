Isola dei Famosi: l’inviata sarà una ex concorrente del Grande Fratello Vip

L‘Isola dei Famosi partirà la settimana immediatamente successiva alla finale del Grande Fratello Vip, ad oggi programmata per lunedì 1 marzo.

Sebbene solo un mese ci distanzi dall’inizio della quindicesima edizione dell’adventure game più famoso d’Italia, permangono numerose incognite attorno a numerosi dettagli di non scarso rilievo sul programma di Ilary Blasi.

Uno su tutti è il nome del possibile inviato sull’isola, il cui compito è sempre stato dirimente nelle dinamiche del gioco.

Ma chi sarà ad essere spedito sull’Isola dei Famosi con questo incarico tanto importante? Nelle ultime settimane sono davvero numerosi i nomi circolati sul web: da Aurora Ramazzotti ad Alvin, fino ad arrivare a Tommaso Zorzi.

Se nulla è trapelato rispetto alla figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, possiamo dire con certezza che Alvin non partirà alla volta dell’Honduras, come lui stesso ha dichiarato; estremamente improbabile anche l’approdo di Tommaso Zorzi che – se arrivasse in finale al Grande Fratello Vip, ipotesi al momento molto verosimile – si troverebbe in una sola settimana a dover preparare armi e bagagli per reimmergesi in un nuovo reality.

Ecco che allora, stando a TvBlog, l’inviata sull’Isola dei Famosi sarà una ex concorrente del Grande Fratello Vip: Elenoire Casalegno.

Vedremo come riuscirà a gestire questo nuovo ruolo, ma sicuramente Elenoire potrà contare su una vasta esperienza televisiva, anche in materia di reality show, oltre che sul suo carattere coriaceo e battagliero.