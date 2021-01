incidente-con-monopattino,-operatore-di-sharing-rinviato-a-giudizio.

Da questa mattina possibile richiedere ,sul sito bonusmobilit.it, il bonus per lacquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici e simili, con le credenziali Spid. Il sito, per lelevato numero di richieste simultanee andato in crash e, una volta ripristinato, i pi fortunati sono stati ammessi in una sala di attesa virtuale dove si contano oltre 250 mila richieste in coda, Roma 3 novembre 2020. MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA

La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio a carico del legale rappresentante di una società di sharing di monopattini elettrici, Bird Rides Italy, e di un 23enne che, nel maggio 2019, viaggiava contromano a Milano sulla ‘tavoletta’ a due ruote e investì, facendola cadere a terra, un’anziana poi finita in ospedale con una frattura al bacino.

Il processo, il primo nel suo genere in Italia perché coinvolge anche un manager di una società di sharing di monopattini per un incidente stradale, inizierà il 21 settembre.

Le accuse sono lesioni stradali gravi e violazione del codice della strada.

Il manager dell’azienda, tra le prime ad avviare nel capoluogo lombardo il business del noleggio dei monopattini, avrebbe causato “pericolo per gli utenti della strada, in specie mettendo a disposizione monopattini elettrici in numero imprecisato per il noleggio con modalità free floating, nonostante si trattasse di dispositivi di cui era vietata in ogni caso la circolazione su carreggiata e in presenza di esplicito divieto, da parte del Comune di Milano, ad intraprendere l’attività”, omettendo “di fornire chiare indicazioni, agli utilizzatori sui divieti esistenti per tale categoria di veicoli”.

L’incidente era avvenuto il 22 maggio 2019 in via Olona, zona piazza Sant’Ambrogio: il ragazzo circolava “in carreggiata (non consentita in ogni caso ai monopattini) e, anzi, sul lato sinistro della stessa, quindi in senso contrario a quello di marcia”. E investì l’anziana che per la frattura rimase immobilizzata per tre mesi. Lo scorso novembre, il Comune di Milano aveva revocato l’autorizzazione a circolare a tre società, tra cui Bird, che non rispettavano i requisiti. (ANSA).