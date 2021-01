i-colori-per-decorare-la-casa-secondo-il-feng-shui

Spread the love

Se la casa è diventata il nostro mondo, allora riempiamola di positività. Oltre ad allestire uno spazio smart working confortevole o un angolo benessere per meditare o fare yoga, arredare gli ambienti con i colori del Feng Shui rappresenta una dose extra di energia positiva e, allo stesso tempo, di equilibrio.



Secondo questa antica tradizione cinese che disciplina la costruzione degli spazi liberandoli da influssi negativi, non conta solo la disposizione dell’arredo, ma anche il contesto immersivo. Per prima cosa, bisogna stabilire un’intenzione, decidere lo scopo di ogni stanza e definire uno stile che arriva dritto alle nostre emozioni. Scegliere i colori giusti consente di connettersi alla propria natura più intima e profonda, il tutto senza sforzo.



Come dice Thierry Chow, una delle massime esperte di Feng Shui, la casa ci parla costantemente. E prima di scegliere i colori bisogna essere consapevole di quali sono le nuance che trasmettono vibrazioni positive, ci fanno sentire allegri e amati.

AZZURRO

È il colore connesso all’elemento Acqua. Suggerisce vastità, fa sembrare gli spazi più aperti e grandi. Simboleggia pace e pulizia ed è la tinta ideale per il bagno e la camera da letto, gli ambienti maggiormente introspettivi.

VIOLA

Foto Getty

Il viola, in tutte le sue sfumature di lilla e lavanda, significa saggezza, armonia, autorità. Rappresenta l’elemento Fuoco e si combina a toni pastello o al grigio. È perfetto per le pareti della camera da letto o di altre stanze.

ARANCIONE

L’arancione e tutte le tonalità simili come il pesca e il salmone, è raccomandato nel Feng Shui perché è sinonimo di qualità e fa sentire accolti. Ecco perché può essere usato per l’entrata o per il salotto.

VERDE

Strettamente connesso al legno, il verde simboleggia la natura. Va bene in tutte le stanze, anche quella dei bambini perché trasmette tranquillità e benessere.

GIALLO

Foto Getty

Simbolo di luminosità ed energia, il giallo Illuminating è stato scelto anche da Pantone come colore del 2021. È una tinta forte che trasmette allegria e buonumore. Sta bene soprattutto in cucina.

I TONI NEUTRI

Sono i colori della terra: sabbia, marrone, caffè, nocciola. Indicano radicamento e trasmettono sicurezza, confort. Per questo sono ideali in un ambienti di rilassamento, come il salotto o lo studio. Si possono combinare all’azzurro e al verde acqua.

ROSSO

Il rosso è fuoco, passione, energia. Secondo il Feng Shui deve essere usato con moderazione proprio per la sua forza intrinseca. Sta bene in salotto, se equilibrato dal legno e toni neutri.

ROSA

Foto Getty

Il rosa trasmette calma, è romantico e per questo è perfetto per arredare la camera da letto. Allo stesso tempo, trasmette pace, serenità, positività.

BIANCO

Secondo lo yang, il bianco rappresenta la purezza, la chiarezza, l’innocenza. Il bianco per grandi spazi da solo, però, non basta. L’equilibrio perfetto è dato infatti dalla presenza del suo opposto, il nero, o da colori chiari come il grigio e il beige.

NERO

Il nero è connesso all’elemento Acqua, suggerisce mistero e assorbe tutta la luce. Non bisogna temere una shade così scura, ma neanche utilizzarla per grandi spazi. Bastano piccoli tocchi, da abbinare al bianco o al crema. La combinazione bianco e nero dà il meglio di sé in ufficio o nello studio.