Grande musicista e primo marito di Luciana Littizzetto: Ecco chi è

Noto per la sua conoscenza in ambito musicale ma anche per essere il primo amore della celebre Luciana Littizzetto: ecco di chi si tratta

Davide Graziano

Davide Graziano, anni 51, è un celebre musicista e produttore discografico, che in passato ha fatto parte di una band storica del panorama musicale italiano: gli Africa Unite.

Il gruppo fu il più importante gruppo reggae nostrano, di cui Graziano è stato il batterista dal 1991 al 2010. Ma è stato anche session man di artisti come Vinicio Capossela, e vestendo i panni di produttore ha portato anche Annalisa al Festival di Sanremo 2013.

Leggi anche —> Il Capo di stato più ricco del mondo: ecco chi è, patrimonio incredibile

Anche della giovinezza di Davide non si sa molto, a parte che ha sempre desiderato di entrare nella mondo della musica per coltivare la sua passione. Sarà proprio questa passione a fargli intraprendere la carriera come batterista e produttore discografico.

Recentemente insieme a Riccardo Giordano ha avviato qualche anno fa il progetto fotografico “Moodypix”. Per quanto riguarda la vita privata, benché Graziano sia sempre stato molto riservato sappiamo che è stato il primo marito di Luciana Littizzetto.

La sua storia con Luciana Littizzetto

Purtroppo la loro storia sembra non sia andata a buon fine e nell’ annunciare la fine della loro relazione, Luciana Littizzetto non è scesa molto nei dettagli. Aveva solamente dichiarato di non sentirsela di parlare: “È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare”.

“Quello che posso dire – si è limitata ad aggiungere – è che stiamo vivendo una situazione delicata” aveva confessato la Littizzetto. L’impressione, tuttavia, era stata che la storia fosse finita in modo piuttosto negativo per ragioni ad oggi ignote.

Leggi anche -> Flavio Insinna e la sua famiglia come Beautiful: pubblico senza parole

Leggi anche —> Antonella Clerici affranta e tristissima: 3 anni senza di te

Ancor più vago, era stato Graziano, il quale non ha commentato pubblicamente le dichiarazioni dell’ex compagna. E considerato la sua assenza anche dal mondo social la questione è poi rimasta così in sospeso.

La separazione comunque non ha previsto un divorzio, dal momento che Luciana e Davide non sono mai stati sposati. Nonostante Davide desiderasse il matrimonio, ha sempre accettato la scelta di Luciana di non sposarsi: la comica infatti non ha mai creduto nell’istituzione del matrimonio e per questo non ha mai desiderato raggiungere l’altare.

Davide Graziano ad oggi

Ad oggi di Graziano non si hanno molte notizie, essendo da sempre una persona lontana dalle telecamere e dal gossip anche dopo la rottura con la comica ha mantenuto questa linea di riservatezza.

Qualche tempo fa vi era stata una sua apparizione nel mondo social, nel quale sul suo profilo Instagram aveva postato una foto. Commentando “Buonasera Davide, le posso fare una domanda? Mi sono sempre chiesto come mai gruppi come gli Africa United spariscono dopo anni di grandiosa musica?”

Probabilmente, il post riporta un messaggio che era arrivato da qualche fan dello storico gruppo allo stesso musicista, in molti hanno commentato e sostenuto la causa in ricordo dei bei tempi.