GENTILONI E DRAGHI NEL NUOVO GOVERNO? IL BINOMIO PERFETTO PER AVERE ANCORA PIÙ EUROPA

Le consultazioni per la formazione di un nuovo Governo sono entrate nella fase centrale e iniziano a susseguirsi voci più o meno attendibili sulla futura composizione di Palazzo Chigi. L’ipotesi di un Conte terzo, inizialmente data quasi per certa, sembra in realtà allontanarsi sempre di più.

La nuova proposta di Italia Viva

Una nuova proposta è arrivata direttamente da Italia Viva, il partito che ha deliberatamente causato l’attuale crisi politica. Secondo il gruppo guidato da Matteo Renzi c’è una sola soluzione alla crisi e comprende un cambio di poltrona a Palazzo Chigi e al Ministero dell’Economia. Come Primo Ministro è stato proposto Paolo Gentiloni, attualmente commissario europeo per gli affari economici e monetari, mentre Mario Draghi andrebbe a sostituire Roberto Gualtieri come Ministro dell’Economia.

Come completamento di quest’operazione Giuseppe Conte dovrebbe ricoprire a sua volta il posto a Bruxelles, ora occupato da Gentiloni. Un movimento di persone che ricorda da vicino gli scambi di figurine o meglio un mercato delle vacche, dando per scontato che un ruolo fondamentale e delicato come il Primo Ministro, o il Ministro dell’Economia possa essere così barattato su due piedi, svilendo in questo modo il ruolo della politica.

Gentiloni l’europeista

Oltre a queste criticità di forma, la proposta di Italia Viva presenta alcune ombre anche dal punto di vista della sostanza. Perché il binomio Gentiloni e Draghi può voler dire una sola cosa: vincolare ancora di più l’Italia alle politiche decise dall’Unione europea. Sia durante la sua carriera politica in Italia sia come Commissario europeo, Gentiloni ha infatti sempre appoggiato in maniera piuttosto acritica le strategie adottate a Bruxelles, anche quelle più controverse.

Come l’attivazione del MES sanitario, la linea di credito creata ad hoc per finanziare le spese sanitarie degli Stati ma comunque vincolata alle condizioni capestro del trattato originario. MES sanitario che, proprio per questi vincoli, non è stato richiesto da nessun Paese europeo, nonostante i reiterati inviti di Gentiloni, indirizzati direttamente anche all’Italia. E con lui a Palazzo Chigi il MES potrebbe diventare quindi facilmente una realtà.

La costante presenza di Draghi nelle crisi italiane

Anche l’eventuale scelta di Draghi all’Economia rientra nell’ottica di più Europa e meno Italia. L’aspetto più curioso dell’ex Presidente della BCE è la sua costante presenza durante le ultime crisi italiane. Nel 1992 quando pronunciò il famoso discorso sul panfilo Britannia per aprire la stagione delle privatizzazioni. In quel caso l’Italia era stata appena scossa dalla vicenda giudiziaria di Mani Pulite e dalla speculazione finanziaria ai danni della lira.

Nel 2011, nel pieno della crisi del Governo Berlusconi e dello spread, quando Draghi firmò la lettera indirizzata proprio all’esecutivo italiano con cui si invitava a realizzare una serie di riforme lacrime e sangue. E infine oggi, durante una crisi di portata storica, Draghi potrebbe addirittura entrare in prima persona nella politica italiana. Draghi e Gentiloni quindi, si tratta del binomio perfetto per svendere definitivamente l’Italia?

