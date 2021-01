Diletta Leotta-Can Yaman: arriva il commento dell’ex Daniele Scardina – FOTO

Diletta Leotta-Can Yaman: in queste ore arriva il commento dell’ex Daniele Scardina sulla propria pagina Instagram.

(@Instagram)

In queste ore continua a tenere banco il probabile flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman. La splendida conduttrice televisiva di DAZN e il bellissimo attore turco sono stati beccati già due volte insieme a Roma e adesso in parecchi si attendono qualche comunicazione ufficiale dei diretti interessati in tal senso. A parlare, però, è adesso l’ex di Diletta Leotta ovvero Daniele Scardina, in arte King Toretto, che in queste ore ha risposto allo sfottò di una fan.

Diletta Leotta-Can Yaman, la risposta dell’ex Daniele Scardina: ecco la Foto

La fan in questione ha invitato Scardina a fare attenzione (“Attento al turco”), ma la riposta del pugile di Rozzano non si è fatta assolutamente attendere: “Attento al lupo, attento al lupo”. Il presunto flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman è destinato a tornare prestissimo sotto i riflettori e nelle prossime ore potremmo assistere tutti ad altri colpi di scena. Ecco la Foto della risposta di Scardina allo sfottò di una fan: