Spread the love











Gf Vip: Dayane Mello stupisce tutti, la modella brasiliana ha difeso Tommaso Zorzi scagliandosi contro i Prelemi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, per non averlo scelto come papabile finalista, la showgirl è rimasta scioccata “voi vi definite suoi amici?“, ecco cosa è successo Dayane Mello ancora una volta al centro dell’attenzione, questa volta la modella […]

L’articolo Dayane Mello si scaglia contro i Prelemi “gesto vergognoso verso Zorzi” – Video proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...