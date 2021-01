Cristiano Ronaldo viola il dpcm per andare a sciare con Georgina Rodriguez? I carabinieri fanno accertamenti – VIDEO

Cristiano Ronaldo, in barba alla vigente decretazione che vieta gli spostamenti interregionali alle regioni arancioni e rosse, avrebbe deciso di festeggiare il compleanno della fidanzata Georgina Rodriguez regalando a quest’ultima due giorni sulla neve. Queste le accuse che in queste ore si leggono sul web.

L’attaccante della Juventus che si trovava a Torino, martedì è partito alla volta di Chécrouit, nella Val Vény, in Valle D’Aosta, con la fidanzata, effettuando quindi uno spostamento regionale tra il Piemonte e la Valle D’Aosta, ambedue zone arancioni.

I due piccioncini avrebbero soggiornato all’hotel Le Massif (Courmayeur) e l’indomani si sarebbero messi sugli sci per scorrazzare sugli innevati pendii valdostani.

Il misfatto è stato scoperto grazie ad un video pubblicato da un anonimo, ma ragionevolmente una guida turistica locale, che ritrae Cr7 e Georgina sulla motoslitta dando loro il benvenuto: “Buongiorno, benvenuti da queste parti. Vi facciamo fare un bellissimo giro. Grazie a voi”.

Una gaffe che non è stata perdonata dal web che ha ravvisato nella condotta della coppia un trattamento dispari rispetto a quello riservato ai comuni cittadini, potendo loro recarsi in una stazione sciistica a differenza dei “comuni mortali”. Il video poi è stato rimosso da Instagram, ma ormai la frittata era fatta.

Come riporta La Gazzetta Dello Sport, i carabinieri in queste ore starebbero facendo i dovuti accertamenti.

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo incappa in questo genere di guai: solo ad ottobre era finito al centro della polemica per viaggiato tra l’Italia e il Portogallo per una partita con la Nazionale, dopo la quale era risultato positivo alla Covid-19. In quel caso, intervenne anche il Ministro per le politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora che lo accusava di aver violato il protocollo:

“Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria ha violato ne norme.”

Ecco il video: