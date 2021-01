Spread the love











Cristiano Ronaldo parte per la Valle D’Aosta per festeggiare il compleanno della fidanzata Georgina. I due hanno passato inosservati i confini regionali, in barba a tutti i divieti. Sanzioni in arrivo per Cristiano Ronaldo. Il campione Juventino e la compagna Georgina Rodriguez hanno violato le regole anticovid disposte nell’ultimo Dpcm decidendo di trascorrere il week-end […]

L’articolo Cristiano Ronaldo viola il dpcm e parte per Courmayeur. Carabinieri indagano proviene da Leggilo.org.

