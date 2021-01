coronavirus-nel-mondo:-a-wuhan-indagine-sulle-origini-del-covid.-superati-9-milioni-di-casi-in-brasile

Il Brasile supera 9 milioni di contagi

Secondo i dati della John Hopkins University i casi individuati nel Paese sono quasi 9 milioni e 60mila con oltre 222mila decessi. È il terzo giorno di fila in cui si registra nel Paese un numero di decessi superiore a 1.200 e un numero di casi superiore a 60mila. Si tratta di dati che confermano il peggioramento della pandemia nel Paese, soprattutto nello stato di Amazonas, il cui sistema sanitario è al collasso anche a causa di una nuova variante di coronavirus che si sta rapidamente diffondendo. Il Brasile, con una popolazione di 210 milioni di persone, è il secondo Paese al mondo per maggior numero di morti dopo gli Stati Uniti e il terzo per il maggior numero di casi dopo gli Stati Uniti e l’India.

Libano, manifestanti danno fuoco al municipio

Almeno 115 persone sono rimaste ferite giovedì negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza nel distretto di Tripoli, a Nord di Beirut. I manifestanti si sono riuniti nel centro di Tripoli nel pomeriggio e hanno marciato verso l’ufficio del governatore in piazza Sahet al-Nour. Le forze di sicurezza dispiegate intorno all’ufficio del governatore hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, la maggior parte dei quali giovani, che hanno risposto lanciando pietre contro la polizia. Frustrati per la crisi economica e la disoccupazione, i manifestanti hanno appiccato il fuoco ad alcuni contenitori della spazzatura.

Un gruppo di persone in piazza Abdul Hamid Karami ha lanciando molotov contro il municipio che ha preso fuoco.



La maggior parte dei documenti all’interno dell’edificio è stata bruciata e l’edificio è stato danneggiato, ma non sono state riportate vittime. Da tempo il governo municipale è al fianco dei manifestanti che rivendicano i loro diritti da più di un anno, ha detto in una dichiarazione il sindaco di Tripoli, Riad Yamak. Yamak ha aggiunto che coloro che hanno appiccato il fuoco al municipio non erano manifestanti.

Francia verso un possibile terzo lockdown

Emmanuel Macron potrebbe rivolgersi in diretta tv ai francesi domenica sera per annunciare un terzo lockdown che sembra ormai inevitabile di fronte ai timori di un dilagare delle varianti del Covid-19, in particolare quella di origine britannica. Lo rivelano fonti del governo alla tv Bfm. Mentre ancora ieri il ministro della Salute, Olivier Véran, ha ribadito in conferenza stampa che il Paese “non è in fase di forte crescita epidemica”, il lockdown “preventivo” sembra inevitabile di fronte ad un plateau dei contagi attorno a 18/20.000 casi al giorno ormai stabile da diverse settimane.

Stando a Bfm, la decisione dovrebbe essere presa esaminando sabato prossimo gli ultimi dati relativi agli effetti del coprifuoco alle 18, che sembrano insufficienti a far invertire la rotta delle contaminazioni. Verso quale tipo di lockdown ci si stia orientando è il tema di queste ore, fra quello “rigido” della primavera scorsa e quello “soft” dello scorso novembre. L’ipotesi prevalente è quella che Macron possa optare per un lockdown “ibrido”, cioè “meno duro per i giovani”, secondo Bfm, con scuole aperte e università accessibili in presenza almeno un giorno alla settimana.

Al via la missione dell’Oms a Wuhan

Esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno terminato la loro quarantena a Wuhan, per iniziare la loro indagine sulle origini del nuovo coronavirus, più di un anno dopo l’inizio dell’epidemia in questa città della Cina centrale. Gli Stati Uniti, che hanno individuato i primi casi della variante sudafricana, chiedono un’indagine “chiara e approfondita”. La Germania sta valutando una drastica riduzione del traffico aereo con Regno Unito, Brasile, Sud Africa e Portogallo, paesi che ritiene essere i più colpiti dalle nuove varianti del coronavirus, ha annunciato il ministro dell’Interno. Venerdì il governo presenterà un progetto.

Germania, critiche al vaccino AstraaZeneca

La commissione tedesca per la vaccinazione sconsiglia il vaccino AstraZeneca per le persone di età superiore ai 65 anni. In assenza di prove di efficacia per gli anziani, il vaccino sviluppato con l’Università di Oxford “è attualmente raccomandato solo per persone di età compresa tra 18 e 64 anni”. Il laboratorio assicura che “le ultime analisi confermano l’efficacia del vaccino nel gruppo over 65 anni”. Nel Regno Unito viene somministrato a tutte le fasce d’età. Inoltre, il laboratorio è sotto l’ira dell’UE a causa dei ritardi nelle consegne in Europa.

Usa, altri 4000 morti

Gli Stati Uniti hanno raggiunto 25.736.789 casi confermati di coronavirus e 432.603 decessi questo giovedì, secondo un conteggio indipendente della Johns Hopkins University. Il conto odierno vede 3.949 morti e 155.794 nuove infezioni.

Cina: 52 nuovi casi positivi

La National Health Commission of China ha riferito oggi che il paese asiatico ha diagnosticato 52 nuovi casi di coronavirus giovedi’, 36 dei quali sono stati causati da contagio locale nell’area nord-orientale, scena di diversi focolai. In particolare, 21 di loro sono stati rilevati nella provincia di Heilongjiang, 13 nella provincia di Jilin, 1 a Pechino e un altro nell’Hebei, provincia che circonda la capitale. I rimanenti 16 positivi fino a un totale di 52 sono stati diagnosticati in viaggiatori stranieri a Shanghai (9) e nelle province di Guangzhou (5), Tianjin (1) e Hunan (1). Il dato totale di oggi è una continuazione della tendenza al ribasso degli ultimi giorni: lunedi’ sono stati annunciati 124 casi; martedi’, 82; mercoledi’ 75; e giovedi’ 54. Inoltre, le autorita’ sanitarie hanno anche segnalato oggi il rilevamento di 42 nuove infezioni asintomatiche (19 delle quali provenienti dall’estero), sebbene Pechino non le includa come casi confermati a meno che non manifestino sintomi. Il totale di questo tipo di infezioni sotto osservazione e’ 996, di cui 293 “importate”.

Bolivia, arrivano le prime dosi di vaccino

Il presidente boliviano Luis Arce si è presentato a sorpresa nell’aeroporto di El Alto, città gemella di la Paz, per assistere all’arrivo delle prime 20.000 dosi del vaccino russo Sputnik V, con cui sarà possibile avviare la campagna di vaccinazione nazionale, cominciando dal personale sanitario di prima linea. Lo scrive l’agenzia di stampa Abi. Un aereo della compagnia statale Boliviana de Aviación (Boa) era stato inviato in mattinata a Buenos Aires a prelevare nell’aeroporto di Ezeiza parte delle dosi appena arrivate da Mosca per il programma di immunizzazione del ministero della Salute argentino. Il 30 dicembre scorso il governo della Bolivia ha firmato con la Russia un contratto per l’acquisto di 5,2 milioni di dosi del vaccino Sputnik V, con l’obiettivo di somministrarlo in modo gratuito e volontario alla popolazione boliviana. Il proposito del governo, conclude l’agenzia Abi, “è di immunizzare il 100% della popolazione vaccinabile con oltre 15 milioni di dosi dei vaccini Sputnik V, AstraZeneca-Oxford e di quelli che saranno ricevuti attraverso il meccanismo Covax dell’Organizzazione mondiale della salute.

Argentina, cresce l’allarme

L’Argentina ha registrato 9.471 nuovi casi di coronavirus giovedì, portando il numero di positivi a 1.905.524, mentre i decessi sono saliti a 47.601, con i 166 conteggiati nelle ultime 24 ore. Il numero di infezioni segna una diminuzione rispetto ai 10.843 di mercoledì. Secondo il rapporto quotidiano diffuso dal Ministero della Salute argentino, la provincia di Buenos Aires rimane il distretto con i casi più confermati finora (794.572, di cui 4.175 notificati questo giovedi’), seguita dalla citta’ di Buenos Aires, con 207.345 infezioni confermate, 1.101 delle quali segnalate oggi. Al terzo posto la provincia di Santa Fe (centro), con un totale di 204.463 positivi, 662 notificati questo giovedi’. Restano ricoverate in unita’ di terapia intensiva 3.607 persone. La percentuale di occupazione dei letti di terapia intensiva per tutti i tipi di patologie e’ del 55,3% a livello nazionale. I casi positivi avevano raggiunto il record giornaliero di 18.326 in Argentina il 21 ottobre. L’Argentina ha iniziato il 29 dicembre il suo piano di immunizzazione contro il Covid-19 con il vaccino russo Sputnik V, di cui si prevede l’arrivo di nuove dosi questa settimana.

Africa, da febbraio distribuzione di 270 milioni di dosi di vaccino

Oggi si è tenuto un workshop online dedicato a chi fa, a chi pensa, e a chi finanzia la cooperazione internazionale sanitaria, organizzato da Link 2007. Durante l’incontro, è intervenuto anche Ahmed Ogwel Ouma, Vicedirettore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC), che prevede di iniziare la distribuzione di 270 milioni di dosi di vaccino a febbraio, partendo dagli operatori sanitari. Per Amref Health Africa è invece stato presente Joachim Osur, Direttore tecnico dell’organizzazione africana, che ha la sua casa madre a Nairobi. Impegno e nuove sfide nella lotta al Covid-19 sono state al centro dell’incontro, ricco di interventi. Il workshop nasce all’interno delle attività del programma Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. L’Agenda 2030 prevede un forte impegno politico per la salute pubblica, affermando che ”per promuovere la salute e il benessere fisico e mentale e per estendere l’aspettativa di vita per tutti, dobbiamo raggiungere una copertura sanitaria universale e l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità”. Partendo da questa premessa, nel corso del webinar è stato approfondito il tema della salute globale con un focus specifico sul continente africano e sul Medio-oriente e gli effetti del Covid-19.

Romania: incendio in ospedale Covid a Bucarest, 4 morti

Un incendio ha ucciso quattro persone in un ospedale Covid-19 a Bucarest. Altri 102 pazienti sono stati evacuati. Le fiamme, riferisce il Guardian, si sono sviluppate intorno alle 04:00 in uno degli edifici dell’ospedale Matei Bals per cause ancora da stabilire.

Il Messico supera l’India per numero di morti

Il Messico ha superato l’India per numero di decessi provocati dal coronavirus diventando così il terzo Paese di questa triste classifica mondiale dopo Stati Uniti e Brasile. E’ quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana, il Paese conta attualmente 155.145 vittime da Covid-19 contro le 154.010 dell’India, che ha una popolazione di oltre 10 volte superiore a quella del Messico.