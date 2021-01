coronavirus:-a-bra-114-attualmente-positivi,-20-i-ricoverati

Foto Tino Gerbaldo

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata al 28 gennaio, sono 114 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus.

“Pur in diminuzione, a Bra si registrano ancora 114 positivi (20 ricoverati all’ospedale di Verduno, di cui 4 in terapia semi-intensiva) – commenta il sindaco Gianni Fogliato -. I dati della piattaforma Covid indicano che la situazione dei pazienti covid è stabile in città, in un contesto territoriale in cui si registra in generale un lieve ma costante calo dei dati. Questo ci richiede un maggiore impegno individuale di rispetto delle disposizioni di prevenzione per far scendere decisamente il numero dei contagi: soltanto in questo modo possiamo evitare che anche noi come Ente locale siamo chiamati a provvedimenti maggiormente restrittivi negli ambiti “pubblici” che abbiamo il compito di disciplinare e controllare. D’altro canto, nelle situazioni private, è indispensabile applicare in modo scrupoloso le regole di protezione dal contagio per evitare la propagazione del virus che spesso può avvenire in modo inconsapevole, magari a partire da soggetti asintomatici, ma con conseguenze esponenziali”.

