Calciomercato Milan, clamoroso bomba di mercato: arriva in extremis un altro ex Juventus dopo Mandzukic?

Bomba di mercato in casa Milan: spunta Douglas Costa per questo rush finale di gennaio. Sì, parliamo del fantasista brasiliano conosciuto in Italia con la maglia della Juventus. E a sganciare tale granata è il quotidiano TuttoSport, il quale riferisce di un possibile colpo a sorpresa per il Diavolo considerando che il sudamericano sta giocando pochissimo in Germania.

Calciomercato Milan, colpaccio Douglas Costa?



Attualmente in prestito al Bayern Monaco, la società teutonica avrebbe infatti già informato la Juventus del mancato riscatto a fine stagione. Ed è qui che spunta l’idea rossonera, col giocatore che sarebbe stato proposto dall’entourage direttamente alla dirigenza milanista. Una soluzione che stuzzica parecchio la proprietà, un’ulteriore spinta per l’attacco dopo l’arrivo di Mario Mandzukic. Ciò che frena è lo stipendio da 6 milioni di euro per il 30enne verdeoro. Ma non sono da scartare sorprese per un’operazione in prestito fino a giugno.