biden-rilancia-l’obamacare-e-sblocca-i-fondi-per-le-ong-che-praticano-aborti-fuori-dagli-usa

NEW YORK – «Dobbiamo riparare ai danni fatti da Trump in ambito sanitario, soprattutto per quel che riguarda la salute delle donne». Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto proprio così firmando, per il quarto giorno di fila e a una settimana dal suo insediamento, due nuovi ordini esecutivi. Dopo il decreto Buy American di lunedì, quelli sulla giustizia sociale di martedì e ancora quelli sul clima di mercoledì, tocca dunque alla sanità. Partendo da una promessa fatta in campagna elettorale, Biden ha dunque ordinato di rafforzare il programma Medicaid, ovvero la copertura sanitaria per gli americani a basso reddito e conseguentemente riaprire le iscrizioni all’Obamacare sul sito del governo healthcare.gov. Chiuse a novembre, per l’anno in corso, e ora riaperte fino al 15 maggio.

«Siamo nel mezzo di una pandemia e vogliamo garantire a tutti coloro che ne hanno bisogno che avranno la copertura sanitaria necessaria», ha detto il presidente. D’altronde, è una questione, che gli sta molto a cuore avendola vissuta in prima persona, come ha raccontato più volte lui stesso. Nel 2015, quando era ancora vicepresidente, si trovò infatti quasi sul punto di dover vendere la sua casa di Wilmington per pagare le cure del figlio Beau, malato di tumore e poi morto a 46 anni. «Raccontai a Obama della scelta di vendere durante una cena. Lui si alzò e mi disse: ‘Non vendere quella casa. Ti darò io i soldi». Ma Beau se ne andò prima che fosse necessario.

Ancora, Biden oggi ha firmato un secondo ordine esecutivo che pone fine alla cosiddetta “Mexico City Policy”, il divieto alle organizzazioni non governative di ricevere fondi pubblici per praticare l’interruzione di gravidanza o fornire informazioni sull’aborto fuori dagli Stati Uniti, una legge fortemente voluta da Trump. L’atto ha subito ricevuto il plauso della vicepresidente Kamala Harris: «Nel nostro Paese e nel mondo a troppe donne è negato il loro diritto di scelta in materia di riproduzione. Joe Biden vuol proteggere questi diritti», ha scritto su Twitter.