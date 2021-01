belen-incinta-ma-a-stefano-dice:-«ho-sempre-…»

Spread the love











Belen pare proprio che sia incinta anche se lei, o il suo fidanzato non hanno confermato la gravidanza.

Gli indizi, però, fanno pensare che sia proprio così, prima il braccialetto anti nausea al polso che si vede da una fotografia che ha postato sui social, poi una foto dove è in bella evidenza il suo profilo non lasciano dubbi. Solo tra qualche mese si potrà avere la conferma a meno che, Belen e il suo fidanzato Antonino Spinalbanese non decidano di annunciarlo prima.

Belen scrive sui social una frase che sembra proprio indirizzata all’ex marito Stefano

Belen sui social ha scritto una frase che sembra proprio indirizzata all’ex marito Stefano De Martino. La bellissima showgirl argentina ha scritto così: «Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose: le palle e la parola, e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface».

La foto che la mostra con un maglioncino nero, essenziale e bellissima è accompagnata da una didascalia poco chiara, non si capisce bene cosa la Rodriguez abbia voluto dire ma sui social tutti hanno pensato che la frase fosse stata scritta per l’ex marito, per lanciargli, ancora una volta, un messaggio.

La frase che Belen ha riportato non è la sua ma è una citazione di un film scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino.

La reazione di Stefano De Martino alla notizia della gravidanza di Belen

Stefano De Martino, dopo che ha sentito tutte le voci che girano sul conto della ex moglie e cioè che è incinta del suo secondo bambino pare non sia rimasto indifferente ma la novità l’ha scosso parecchio. Questo è ciò che hanno detto le persone che gli stanno più vicino e che hanno, di rimando, riportato tutti i siti.

Invece Belen è molto contenta e ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Sono felicissima non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto».

Mi piace: Mi piace Caricamento...