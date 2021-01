Art.Live: l’arte è in diretta

In questo periodo di emergenza sanitaria, le modalità di fruizione delle opere d’arte hanno subito sostanziali modificazioni. Le tante gallerie virtuali realizzate dalle istituzioni pubbliche e private hanno permesso agli appassionati di accedere ai tanti contenuti disponibili gratuitamente sulla rete. Ma Arthemisia, da sempre sinonimo di innovazione, rilancia con una nuova iniziativa: le visite online in diretta. Arthemisia ha deciso di coinvolgere il pubblico in maniera più attiva, ricreando l’identica emozione che si prova durante una visita guidata in carne e ossa.

“Monet e gli Impressionisti”, Art.Live!

È nato così il nuovo format Art.Live!, un servizio alla portata di tutti (il biglietto costa solo 5 euro) che consente di prenotare la visita da qualsiasi parte del mondo, connettersi in maniera molto semplice, e godersi, da soli o in compagnia, il percorso fra le sale di una mostra, guidati dai sapienti consigli degli esperti. «Sono molto orgogliosa di questo progetto. Ho osservato le tante cose offerte da Internet in questo periodo, ma non mi convincevano, mancava qualcosa. La gratuità e l’accesso libero sminuiscono il valore dell’offerta, che peraltro è talvolta autoreferenziale e noiosa» spiega Iole Siena, Presidente del Gruppo Arthemisia. «Ho voluto sperimentare le visite in diretta senza aver nessun riferimento perché nessuno lo ha fatto prima di noi, e sono rimasta colpita dal seguito che abbiamo avuto». Con la mostra bolognese “Monet e gli Impressionisti”, Art.Live! ha registrato la vendita di oltre tremila i biglietti, con numerosi collegamenti dagli Stati Uniti, dalla Francia, dal Canada e dal Portogallo.

“Monet e gli Impressionisti”, Art.Live!

La diretta ha reso l’esperienza reale e nonostante le centinaia di persone collegate contemporaneamente, i partecipanti hanno vissuto le identiche sensazioni di una visita privata ed esclusiva. Si riparte quindi con un nuovo appuntamento, il 31 gennaio alle ore 18 con Monet, un viaggio unico tra i 57 capolavori di Monet e dei più grandi Impressionisti, accompagnati dal divulgatore d’arte Sergio Gaddi. E non solo. A breve, infatti, inizieranno anche le visite guidate in diretta alla scoperta dei grandi capolavori de “Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ’500 e ’600” (Palazzo Reale di Milano) e “Manolo Valdés. Le forme del tempo” (al Museo di Palazzo Cipolla di Roma).