Spread the love











L’ex cavaliere di uomini e donne, Enzo Capo è pronto per il grande passo: l’imprenditore napoletano a breve convola a nozze Chi ha seguito in passato Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Enzo Capo. Il cavaliere di origine napoletane si è fatto conoscere nel programma della De Filippi per la sua tormentata storia con […]

L’articolo Uomini e donne, Enzo Capo convola a nozze: chi è la fortunata (FOTO) proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...