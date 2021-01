uomini-e-donne:-biagio-e-l’attacco-da-parte-delle-tre-grazie

Durante la recente puntata di Uomini e Donne, Biagio Di Mauro è stato messo sul banco degli imputati dalle tre donne

Uomini e Donne (Instagram)

Uomini e Donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5 a partire dal 1996.

Tuttavia il format che conosciamo oggi, ha preso piede soltanto nel 2001. Infatti è soltanto in questo anno che ha assunto le sembianze di un vero e proprio “dating show”, finalizzato quindi alla ricerca di possibili partner da parte dei partecipanti in studio.

Le celebri “esterne” invece, sono state introdotte nel 2003. Queste danno la possibilità alle coppie di confrontarsi all’esterno degli studi televisivi, per comprendere al meglio l’eventuale affinità che si viene a creare. Dal 2010 è stato invece inserito il “trono over”, ideato appositamente per le persone più mature che abbiano almeno 40 anni.

Come ben ipotizzabile, il “salotto” di Maria è sempre ricco di polemiche e discussioni, nonché di colpi di scena. Un esempio di questo sono le famose litigate tra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari. Tra le due non c’è mai stato un gran feeling, tuttavia le reciproche sfuriate catturano sempre l’attenzione di tutti i spettatori da casa.

Nell’ultima puntata però, sotto la luce dei riflettori c’è stato Biagio Di Mauro, il quale ha subito delle durissime accuse.

Uomini e Donne, l’attacco a Biagio

L’ offensiva di cui è stato vittima Biagio è da attribuire alle tre donne con cui ha chiuso definitivamente i rapporti, ossia Maria, Aurora e Sabina.

È proprio quest’ultima in particolare a scagliarsi contro di lui. Il motivo scatenante deriva dal fatto che Biagio ha accusato la dama di aver partecipato ad un programma tv in onda su Real Time, insieme a Claudio.

La risposta di lei non si fa attendere, pertanto Sabina risponde che il suo ex cavaliere si sta dimostrando una persona cattiva, non facendo altro che che romperle le scatole e per questo motivo si dovrebbe vergognare. Non manca il sostegno di Claudio, il quale approva in pieno le sue frasi.

A prendere le parti di Biagio però ci pensa Gemma, affermando che sia lei che le altre due dame lo hanno sempre sfruttato, parlandone male in più occasioni.

Nonostante quindi le frequentazioni siano giunte al termine, non mancano delle questioni ancora in sospeso. Stando alle ultime indiscrezioni però, nemmeno Claudio avrebbe preso benissimo la riapertura di questo argomento. Infatti non gli sarebbe piaciuto il fatto che Sabina non riesca a fare a meno di intervenire in alcune problematiche che in teoria non dovrebbero più riguardarla, in quanto attualmente impegnata con lui.

Non resta altro che continuare a seguire gli sviluppi della faccenda nel corso delle prossime puntate, sicuramente ricche di ulteriori colpi di scena tra i vari protagonisti dello show televisivo di Canale 5.