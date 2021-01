superbonus-110%:-groupama-assicurazioni-entra-nel-mercato-dei-bonus-fiscali-al-fianco-delle-famiglie-e-delle-imprese-italiane.

Groupama Assicurazioni – prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia – da sempre al fianco delle famiglie e delle imprese italiane nella promozione di pratiche sostenibili, entra nel settore della cessione del credito di imposta prevista dal “Decreto Rilancio”, dando il suo contributo alla riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare italiano, per favorire una ripresa sostenibile del Paese.

Grazie al “Superbonus”, da quest’anno cittadini e aziende potranno infatti ottenere una detrazione fiscale del 110% per gli interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento antisismico delle proprie abitazioni ed immobili. Il DL offre l’opportunità di cessione del credito ai clienti finali, che potranno quindi scegliere di ottenere uno sconto in fattura dall’impresa di ristrutturazione, oppure cedere il credito di imposta ad altri soggetti, come le Compagnie Assicurative.

Nell’ottica di garantire a tutti i suoi clienti la possibilità di rendere più sicure ed efficienti le proprie abitazioni, Groupama Assicurazioni erogherà 103€ di liquidità ogni 110€ di credito d’imposta ceduto da privati e condomìni e 102€ di liquidità ogni 110€ di credito d’imposta ceduto dalle imprese edili.

Inoltre, ogni 100€ di credito generato da lavori relativi a ulteriori agevolazioni fiscali previsti dalla normativa e ceduto alla Compagnia da imprese e privati, verranno corrisposti 91€ di liquidità per le agevolazioni fiscali detraibili in 5 anni, oppure 80€ di liquidità per le agevolazioni fiscali detraibili in 10 anni.

“L’obiettivo cardine di tutte le nostre iniziative è quello di creare un circolo virtuoso tra agenti, clienti, imprese in un contesto di crescita sostenibile. In questo contesto abbiamo avvertito l’esigenza di pensare ad una proposta che favorisse concretamente alla ripresa economica del nostro Paese offrendo la possibilità ad aziende e privati di ristrutturare e riqualificare, dal punto di vista energetico e sismico, i propri immobili, rendendoli più sicuri, efficienti e meno inquinanti, coerentemente con quella che è la nostra mission: costruire valore guidati dall’innovazione e dalla sostenibilità” – ha commentato Laura Roscioni, direttore Amministrativo e Finanziario di Groupama Assicurazioni.

Per fornire ai propri clienti un supporto completo e una protezione a 360°, Groupama Assicurazioni metterà a disposizione: una piattaforma digitale (per il caricamento della documentazione, da parte del cliente, necessaria alla corretta gestione del processo di cessione del credito); un supporto tecnico e operativo (per aiutare il cliente durante il processo di predisposizione e caricamento della documentazione); la possibilità di ingaggiare i tecnici specialistici segnalati da un partner selezionato dalla Compagnia (per la predisposizione dei documenti tecnici e fiscali atti a certificare i lavori e il credito fiscale); un’offerta assicurativa dedicata e modulabile per proteggere imprese, privati e condomini dai rischi connessi ai lavori di riqualificazione e ristrutturazione.

A questo proposito, tra le principali soluzioni assicurative offerte dalla Compagnia, si annoverano: la polizza abitazione Casa senza Confini o i Prodotti Infortuni per i privati; la polizza globale Protezione Fabbricati per i condomìni; il prodotto Contractor’s All Risks CAR Opere Privati e i Prodotti Salute per le imprese edili; la polizza Visto di Conformità per i professionisti.

