Salvatore Giorgio: “Questo Covid ha creato più insicurezza ai miei clienti ma io li aiuterò “

Salvatore Giorgio il sensitivo nato con il dono di poter anticipare eventi, oggi ci racconta quanto è difficile per tutti andare avanti in questo periodo nero, ma con una fessura di serenità futura.

Ricordiamo che Salvatore Giorgio è stato ospite per ben due volte da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per parlare della percezione extrasensoriale.

Salvatore vive in Umbria ed è un professionista in regola e che paga le tasse.

Salvatore dichiara che molte persone sono guarite nell’ anima grazie a lui e al suo operato e oggi hanno migliorato nettamente la loro vita.

Salvatore come sta andando il tuo lavoro?

Grazie a Dio il mio lavoro è sempre attivo, io posso lavorare on line, e dal telefono tramite consulenze in chiamata, anche se comunque ho tutto lo stretto necessario per accogliere i miei clienti nel mio ufficio qui a Città di Castello in massima sicurezza.

Come stai affrontando questa pandemia?

Purtroppo ne risento molto poiché sono molto sensibile, cerco di dare luce e positività a tutte le persone che mi contattano e che sono realmente in una fase depressiva, tanti hanno perso il lavoro, tanti devono ricominciare tutto da capo, specialmente nel settore dello spettacolo. Io sono fiducioso e mi auguro quanto prima di poter tornare alla vita normale.

Qual’ è la lezione che ti porti dietro?

Sicuramente non essere mai scontento, abbiamo tutto, e oggi apprezzo ancora di più una cena con un amico, la mia famiglia, la mia vita privata.

Cosa consigli ai giovani che ti leggono e che hanno tanti sogni?

Non mollate mai! La vita ci porta di fronte a lotte, ma noi saremo più forti, se credete nei vostri sogni, ora accantonateli da una parte e fate tutto quello che vi da serenità, poi però cercate di ricordarvi dove avete messo i vostri sogni, e quando è tutto pronto dateci dentro!

Buona Rinascita a tutti e per consulenze non esitate a contattarmi.