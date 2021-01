saluzzo,-acciottolato-e-pietra-di-luserna-per-il-nuovo-cortile-d’onore-dell’ex-caserma-musso

Acciottolato di fiume con un marciapiede tutto intorno e un camminamento centrale in Pietra di Luserna. E’ il nuovo aspetto (come si vede dalla foto in copertina) del cortile d’onore dell’ex caserma «Musso», quello tra la manica su piazza Montebello e la nuova biblioteca.

L’intervento ha già ottenuto l’autorizzazione della Sovrintendenza ed è prevista una spesa di 350 mila euro. Il cantiere prenderà il via nei prossimi mesi. Nei giorni scorsi si è svolta la gara d’appalto e gli uffici del municipio hanno già provveduto ad aggiudicare i lavori alla ditta vincitrice.

Il cortile d’onore è uno degli ultimi spazi nell’ex complesso militare di Saluzzo ancora da restaurare, insieme ad alcune stanze al secondo piano su piazza Montebello e i locali delle docce dei militari che sono oggetto di un intervento ad opera della Provincia per completare l’istituto superiore «Soleri Bertoni».