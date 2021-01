ricetta-della-pasta-mista-con-la-zuppa-di-pesce,-i-segreti-dello-chef-stellato-salvatore-bianco

Nuova puntata del format del Riformista sulla cucina, “Ricette Stellari, i segreti della tradizione”. Per la terza puntata il protagonista è lo chef del ristorante stellato Il Comandante presso il Romeo Hotel di Napoli, Salvatore Bianco.

Dopo le puntate dedicate alle tradizioni napoletane del Natale con i mustaccioli e la pizza di scarole, Bianco passa a un’altra prelibatezza: la pasta mista con la zuppa di pesce. Un piatto dal sapore deciso ma raffinato che piace a tutti ed è semplice da preparare. Basta seguire i suoi consigli per preparare un piatto che lascerà tutti a bocca aperta.

GLI INGREDIENTI – Per preparare la pasta con la zuppa di pesce per quattro persone gli ingredienti sono: 500 g di Pomodori Datterini (metà servirà per la salsa e l’altra per la zuppa), 400 g Pasta mista di Gragnano, prezzemolo e basilico, Spicchi di aglio e 1 kg di pesce misto per zuppa.

LA PROCEDURA – Sfilettare il pesce separando le parti meno pregiate (le teste) dai filetti: le prime saranno usate per il sugo, le seconde saranno aggiunte alla pasta a metà cottura (durante la mantecatura). Tagliare i pomodorini a metà e avviare la salsa. Far soffriggere in una padella i gambi di basilico e prezzemolo e aggiungere le teste del pesce con un po’ di carne. Lasciar tostare il tutto per qualche minuto e aggiungere l’aglio. Girare le teste e farle colorare. A quel punto aggiungere metà dei pomodorini tagliati, un mestolo d’acqua, la salsa di datterino già cotto e il sale. Coprire e lasciar cuocere. Passati 25-30 minuti frullare il composto con un mixer a immersione e poi filtrare il sugo. Cuocere la pasta fino a metà cottura in acqua salata. L’altra metà cottura avverrà nel sugo filtrato portato a ebollizione. Intanto tagliare a dadini i filetti di pesce e inserirli nella pasta durante gli ultimi 2 minuti di cottura. Far riposare la pasta per 1 o 2 minuti e poi impiattare. Resta solo da assaggiare.

