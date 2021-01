Le polpette di merluzzo e verdure sono un secondo piatto semplice da tenere sempre a portata di mano, anche per le cene più improvvisate.

Una ricetta semplice, che vi aiuterà a far mangiare il pesce anche ai più piccoli, croccanti e dorate all’esterno e morbide all’interno queste polpettine saranno irresistibili.

Possiamo scegliere di preparare le polpette in un’infinità di varianti, con ingredienti di base crudi o cotti, con la carne, il pesce, le verdure e persino dolci!

In qualsiasi modo proporremo le nostre polpette, avremo sempre l’assoluta certezza di portare in tavola un piatto che sarà apprezzato da grandi e piccini!

Particolarmente indicate proprio per i più piccini che solitamente si adombrano quando ci sono verdure nel piatto, con queste polpette ricche di merluzzo e di verdure farete ritornare loro il sorriso.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 50 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

400 g Patate

300 g Merluzzo filetto

250 g Piselli freschi

1 Carota

1 Zucchina

½ Cipolla

2 Uova

60 g Grana Padano grattugiato

50 ml Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pangrattato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di merluzzo e verdure, lavate e lessate le patate con la buccia per circa 25 minuti o fino a quando, infilzandole con una forchetta, risulteranno tenere.

Intanto, sgranate i piselli, pelate e riducete in dadini la carota, lessate entrambi in acqua bollente per 10 minuti. Lavate la zucchina, spuntate le estremità e tagliatela a dadini, lessatela in pochissima acqua per 5 minuti. Scolate le verdure e lasciatele sgocciolare su carta da cucina.

Fate cuocere al vapore i filetti di merluzzo poi, sminuzzateli con una forchetta.

Sbucciate le patate e passatele nello schiacciapatate ancora calde raccogliendo la purea in una capace terrina. Rompete le uova, serbate i 2 albumi ed unite i tuorli, il sale e il Grana grattugiato nella purea di patate, mescolate fino ad ottenere un composto ben amalgamato.

Incorporate il merluzzo, le verdure, il prezzemolo tritato e ½ cipolla tritata finemente.

Formate le polpette dando loro una forma leggermente schiacciata, intridetele prima negli albumi poi, rotolatele nel pane grattugiato.

Ponetele man mano su una teglia rivestita con carta forno e irroratele con l’olio d’oliva, trasferite in forno già caldo a 180° e lasciate cuocere fino a doratura.

Note

Potete sostituire i piselli freschi con 100 g di piselli surgelati.