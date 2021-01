Paola Sguazzini in Massarengo: “Rassicurate le mie preoccupazioni, la tutela dei lavoratori e la qualità del servizio per gli ospiti”

Paola Sguazzini in Massarengo, sindaco di Narzole

A margine della protesta del personale di cucina della casa di riposo “Ospedale di Cherasco” e delle dichiarazioni rilasciateci dal sindaco cheraschese Carlo Davico, abbiamo contattato Paola Sguazzini in Massarengo, prima cittadina di Narzole.

“L’incontro avvenuto ieri sera con il CDA della casa di riposo Ospedale di Cherasco, è stato importante per chiarire il percorso che ha portato alla scelta di esternalizzare la cucina. Le ragioni fondate e il metodo con il quale verrà posto in essere mi hanno rassicurato circa le mie due principali preoccupazioni, cioè la tutela dei lavoratori e la qualità del servizio per gli ospiti“.