nunzia-de-girolamo-e-massimo-giletti,-scambio-di-battute-complici-e-lei:-“tanto-mio-marito-ha-troppo-da-fare-…-“

Massimo Giletti conduttore su La7 la domenica sera di “Non è l’Arena”, ospita, spesso in studio Nunzia De Girolamo che, per la sua prossima trasmissione “Ciao maschio”, ha pensato di contraccambiare e di invitare proprio Massimo Giletti ad aprire la nuova trasmissione.

I due, per l’occasione, hanno rilasciato un’intervista sul magazine e ciò che è venuto fuori ha mostrato il rapporto amicale e simpatico che c’è tra loro due.

L’intervista sul settimanale Chi è uno scambio di battute complici

Nunzia De Girolamo sta per condurre una trasmissione tutta sua su Rai 1 che si chiamerà ‘Ciao Maschio’.

Per l’occasione, insieme a Massimo Giletti che sarà il primo ospite, ha rilasciato un’intervista a due sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini e la De Girolamo ha spiegato come mai vuole proprio Massimo Giletti come primo ospite.

La De Girolamo ha detto: “E’ un esemplare di maschio complicato contemporaneo. Sono cresciuta in una famiglia di femmine sempre con tanti amici maschi e un padre femminista convinto che cucinava per noi e ci sosteneva nelle nostre aspirazioni. Ai maschi però ho sempre invidiato lo spogliatoio… Quel cazzeggio puro, infantile. Noi donne, tra di noi, parliamo solo e soltanto di figli, divaghiamo pochissimo”.

Il giornalista le ha chiesto se potrebbe scattare qualcosa tra loro due e se la De Girolamo ha risposto: “No perché siamo troppo amici, e poi lo insulto spesso”, Giletti ha commentato con un: “Uhmmm”.

Però, un po’ di tempo fa erano girate voci sulla loro estrema complicità ma i diretti interessati avevano così detto: “Ci si stupisce della complicità tra un uomo e una donna che scherzano e si divertono. Ma esiste”.

Poi Il giornalista ha anche chiesto alla De Girolamo se il marito Francesco Boccia sia geloso di Giletti e lei ha prontamente risposto così: “Mai. Di nessuno però. Francesco è distratto. Lavora troppo per accorgersi di queste cose“, mentre Giletti ha sottolineato: “Sono stato più geloso io quando Nunzia ha ballato a Ballando con le Stelle…”.

Sono apparse alcune foto dove Massimo Giletti lecca le gambe della De Girolamo

Sono apparse suoi social delle foto dove si vede Massimo Giletti che lecca le gambe alla De Girolamo ma lui ha detto: “Con Nunzia che è un’amica abbiamo fatto uno scatto scherzoso durante un set fotografico. Non era ovviamente destinato alla pubblicazione. Bravo Sestini! (Il fotografo, ndr).

Stefano Coletta, il direttore di RaiUno, ha annunciato: “Nunzia De Girolamo condurrà a breve una seconda serata sul tema dello scandaglio dell’umanità maschile. Si tratterà di un anti-Harem, che fece la storia della Rai. La mia chiamata è stata specifica nel mettere una donna che ha avuto anche ruoli importanti. Questo servizio fotografico, l’ho intravisto e mi sento di dire che, per quello che ho conosciuto di lei, Nunzia è un “maschiaccio” e ha un rapporto consolidato di amicizia con Massimo Giletti. E’ un’operazione furba e strategica, la valuto da direttore. Non posso dire che non ci sia stata tattica dietro questa scelta. E’ una boutade, un gioco. Non credo che questo servizio fotografico sia incoerente con la sua storia. Nunzia ha ballato in modalità sexy a Ballando con le Stelle e nessuno ha detto nulla”.

