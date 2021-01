Michelle Hunziker e J-Ax nella bufera, Selvaggia Lucarelli li attacca duramente “ma come è possibile che …”

Spread the love











Selvaggia Lucarelli è sempre molto attiva sui social ed è difficile che le sfugga qualcosa attinente la cronaca. E così, commenta, dice la sua e sottolinea comportamenti e modi di fare che non le piacciono, a chiunque siano rivolti, senza preoccuparsi dei suoi destinatari. E’ schietta e diretta e, se ha qualcosa da dire, la dice e non teme le conseguenze. Spesso prende posizioni forti e si scontra anche molto duramente come è accaduto recentemente con Gianluigi Nuzzi a proposto sia dei vaccini che del caso Vannini per l’intervista che lei ha fatto all’assassino, Antonio Ciontoli a “Ultima difesa”.

Selvaggia Lucarelli scrive un post sulla causa terminata contro il duo degli Arcade Boyz

Selvaggia Lucarelli ha scritto un lungo post sui social contro il duo degli Arcade Boyz: “Questi due tipi, gli Arcade Boyz, Eduardo Turco e Daniele Fadda, oggi si dicono molto impegnati sul tema della violenza contro le donne. Nel primo video ecco come parlano delle donne, nel secondo con quali hashtag istigavano i fan a insultarmi. E troppe cose avrei ancora da pubblicare su questi due che non solo non si sono mai scusati, ma hanno anche continuato a provocare, come ha sottolineato il giudice nella sentenza di condanna. Nel frattempo, la loro storia mi auguro diventi un bel deterrente. Gli insulti a me, tra risarcimenti e sanzioni, sono costati più di 30 000 euro. Auguri”.

E ancora: “ Mi avevano insultata in un video su YouTube di più di 10 minuti di offese e volgarità. Avevano poi pubblicato altri video insultanti, in cui mi dileggiavano anche perché li avevo denunciati. Oggi gli Arcade Boyz, 444.000 iscritti su YouTube e fino a dicembre in prima serata con Michelle Hunziker in All together now, sono stati condannati dal tribunale civile a un risarcimento di 25.000 euro più 4.900 di spese legali.”

E, infine, ha anche detto: “Per la cronaca: la sentenza specifica anche che, non solo mi hanno insultata, ma hanno istigato i loro fan a farlo. Bene così. Il tempo, al contrario loro, è galantuomo.”

Selvaggia Lucarelli contro Michelle Hunziker e J-Ax

Selvaggia Lucarelli ha avuto molto da ridire su Michele Hunziker e J-Ax che, durante la conduzionedi All together now hanno ospitato il duo che è stato condannato per insulti sessisti.

Il programma, che aveva in giuria Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax ha ospitato, come concorrenti, gli Arcade Boyz, e Selvaggia Lucarelli ha, per questo, avuto molto da ridire e ha scritto: “Arcade Boyz a All Together Now … ne avevo parlato ampiamente”.

Sulla questione Michelle Hunziker non è intervenuta mentre

J-Ax ha preso le difese del duo e ha attaccato la Lucarelli.

