“Mi è scesa una lacrima…”: Lorena Bianchetti si apre completamente

Lorena Bianchetti fa una strana dichiarazione riguardo alla sua carriera e di cosa le sia successo agli inizi di essa

Lorena Bianchetti (Instagram)

Lorena Bianchetti è una famosa conduttrice televisiva, giornalista ed autrice romana. In gioventù dimostra grande passione per fotoromanzi, di cui poi diventa interprete. Successivamente negli anni 90 esordisce in Rai.

Il suo primo ruolo da conduttrice risale al 1994 quando è protagonista di Italia in bicicletta, programma culturale di 240 puntate. Con l’arrivo del nuovo millennio comincia a percorrere i primi passi nel mondo del giornalismo.

Collabora con il TG2 ed il TG1, per i primi viene anche mandata come inviata alla canonizzazione di Padre Pio a Pietrelcina. Un brutto episodio, legato al suo matrimonio, sconvolse tragicamente la sua vita.

Nel 2015 si sposò con l’imprenditore romano Bernardo De Luca, da cui ha avuto una figlia, nata nel 2019. Il padre è venuto a mancare appena tre giorni dopo le sue nozze, un evento che le ha spezzato il cuore.

Fortunatamente però, per motivi non legati all’uomo, il suo matrimonio fu anticipato di qualche giorno così il papà ha potuto accompagnare sua figlia all’altare. C’è un altro episodio molto particolare della sua vita che ha deciso di rivelare recentemente.

Lorena Bianchetti gli inizi con la pubblicità e poi…

Lorena Bianchetti è una persona molto spontanea e molto emotiva. Questo lo abbiamo potuto ammirare non solo nella sua recente intervista rilasciata a Serena Bortone da “Oggi è un altro giorno” ma anche in altre occasioni che lei stessa ricorda al pubblico.

Al solo nominare la giornata della memoria, visibilmente scossa in volto, non ha saputo trattenere le lacrime. Un po come quando incontrò Papa Giovanni Paolo II, di quel ricordo ha detto “Ricordo che me lo trovai davanti, dovevo fare gli onori di casa ma quando vedi quegli occhi incredibili… Mi è scesa una lacrima”.

Nell’intervista ripercorre la sua infanzia e riporta anche qualche aneddoto interessante, come quello di quando smise di frequentare danza. “I miei genitori mi tolsero da danza perché stava diventando un ossessione. Allora io ho cominciato a fare una sorta di sciopero della fame”.

Oltre a questo episodio lievemente triste ha raccontato anche un altro aneddoto di quando da bambina ha partecipato ad alcune pubblicità. A seguito di alcune partecipazione ad alcuni spot gli venne un brutto sfogo sul labbro ed i genitori cominciarono ad interrogarsi sul farla continuare o meno.

Ci sono stati parecchi episodi controversi nella sua vita che l’hanno resa molto più emotiva, cosa che i suoi fan amano di lei.