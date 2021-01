Spread the love











Mara Maionchi racconta delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid, la produttrice discografica, ormai 80enne, ha rivelato in un’intervista di stare molto meglio, ecco cosa ha confessato Mara Maionchi più in forma che mai, la produttrice discografica dopo aver contratto il Covid era stata ricoverata in ospedale a Milano il 23 ottobre, […]

L’articolo Mara Maionchi, le sue condizioni dopo il Covid “mi sono sentita vecchia” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...