mal-di-schiena-da-scrivania?-ecco-4-semplici-esercizi-posturali

Stare molte ore seduti alla scrivania, nella stessa posizione, non fa affatto bene. La conseguenza più comune è un mal di schiena cronico. Per questo oggi ti proponiamo 4 semplici esercizi posturali per trovare sollievo.

Troppe ore alla scrivania ed una cattiva postura possono determinare un forte mal di schiena (Deeezy/pixabay)

Qualsiasi lavoro da ufficio, essendo molto sedentario, comporta tante ore alla scrivania e sempre nella stessa posizione.

Stare tante ore seduti e magari anche nella posizione scorretta, può comportare notevoli danni alla schiena. Spesso si aggiunge la scelta di una sedia non adatta che va a peggiorare la situazione.

Il risultato è quello di dolori cronici a schiena, collo e braccia. Le articolazioni, se stressate da una cattiva postura, vanno ad infiammarsi causando un grande fastidio.

Niente paura. Per poter risolvere il problema sono sufficienti delle piccole pause in cui praticare semplici esercizi posturali.

In questo modo, si andranno ad allungare i muscoli e correggere gli errori più comuni.

Scopriamo gli esercizi per dire addio al mal di schiena.

4 esercizi per combattere il mal di schiena

Il dolore alla schiena può aumentare fino a diventare cronico (Tumisu/pixabay)

La prima cosa fondamentale, che non deve mai essere trascurata, è lo stretching.

Fare allungamento è il miglior modo per mantenere l’ossigenazione dei muscoli e non soffrire di dolori improvvisi.

Perciò, dedica 5/10 minuti al giorno per 2 o 3 esercizi di stretching in modo da rilassare correttamente ogni parte del tuo corpo.

Scegli ogni giorno una combinazione di esercizi diversi in modo da non trascurare nessun muscolo. Ricorda di respirare profondamente mentre li esegui così da migliorare la sensazione di benessere.

Un esempio di esercizio di stretching davvero ottimo è quello per la schiena con le gambe divaricate.

Siediti a terra, divarica le gambe ed ispira profondamente. Mentre espiri, porta sia il busto che le braccia in avanti e poi verso il basso. Rimani in questa posizione per circa 10 secondi e ritorna poi lentamente nella posizione di partenza. Fai attenzione a non incurvare la schiena. Ripeti per 5 volte.

Procediamo poi con il Twist. Con questo esercizio posturale potrai mobilitare orizzontalmente la colonna dorsale e cervicale.

Inspira ed espira a fondo mentre esegui una torsione del busto verso destra. A questo punto porta le braccia sempre nel lato destro del corpo. Inspira e volgi lo sguardo a sinistra. Mantieni questa posizione per 10 secondi e ripeti l’esercizio anche dall’altro lato. Fai attenzione e non sforzare il collo e pratica tutti i movimenti lentamente.

Chin to chest. Grazie a questo esercizio potrai allungare correttamente il collo. Parti in piedi o seduto e, mentre inspiri, porta il mento al petto e piega la testa verso i piedi. Rimani così per circa 10 secondi. Sentirai fin da subito una piacevole sensazione su tutta la zona cervicale.

Esercizio dell’abbraccio. La corretta postura quando si è alla scrivania dovrebbe essere quella con spalle rilassate e rivolte all’indietro. Tuttavia mantenerla è spesso difficile e per risolvere il problema puoi provare questo esercizio.

Posiziona il braccio destro sulla spalla sinistra ed il braccio sinistro sulla spalla destra, proprio come se ti stessi abbracciando. Mantieni la posizione per 10 secondi respirando profondamente e lentamente. In questo modo tutte le tensioni accumulate verranno espulse.

Il dolore alla schiena dovuto ad una vita sedentaria o ad una cattiva postura, non va mai trascurato. Il dolore potrebbe infatti divenire sempre più insistente fino a diventare cronico.

Se eseguirai questi esercizi regolarmente, potrai lavorare in modo migliore e potrai godere di una muscolatura rilassata e flessibile.

Inizia con degli esercizi di stretching per allungare tutti i tuoi muscoli (Stocksnap/pixabay)

Per curare il tuo mal di schiena, concediti una pausa. Si tratta di pochi minuti al giorno in cui a migliorare non sarà solo la postura ma anche la tua vita lavorativa. Prova e non potrai più a farne a meno.