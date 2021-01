lupin-parte-2,-l’annuncio-di-netflix-spiazza-tutti

Lupin parte 2, c’è grandissima attesa in Italia per il prosieguo della serie Tv con Omar Sy. Ma l’annuncio di Netflix sorprende tutti…

Serie TV Lupin (foto Facebook)

Lupin parte 2: arriva l’annuncio di Netflix. Attraverso i propri canali social, l’azienda californiana ha svelato il periodo di lancio della seconda parte di una delle serie Tv più seguite di questo 2021 con protagonista Omar Sy. “UNLIP, prtea 2 ni ivorra estuqa staete. Chiaro no?”, scherza la piattaforma con un chiaro anagramma di una frase molto più significativa nascosta dietro.

Potrebbe interessarti anche —-> Netflix, in arrivo una nuova funzione per gli utenti: cosa si può fare

Lupin parte 2, appuntamento in estate

“Lupin parte 2 in arrivo quest’estate”, è la ‘traduzione’. Non c’è ancora una data precisa dunque, ma arriva comunque riferimento prezioso per i tantissimi appassionati che sono in trepidante attesa per il prosieguo della storia. Tra i commenti, tra interventi positivi e tantissimi tag per amici o parenti, l’entusiasmo è alle stelle.

Ma sono in tanti anche coloro che recriminano per la lunghissima attesa: probabilmente immaginavano o speravano in un lancio più imminente della seconda parte. E in effetti, dopo la partenza col botto, questa lunga attesa lascia un po’ l’amaro in bocca…