l’auto-del-mese:-il-sav-elettrico-di-bmw

Per BMW il 2021 sarà l’anno della svolta: è in rampa di lancio Xi, il nuovo SAV che rappresenta un salto epocale per la casa bavarese. Ogni dettaglio è avveniristico: linee possenti ma fluide, ingentilite dai fari a Led laser più sottili mai progettati finora; interni spaziosi con sedili di nuova concezione, con poggiatesta che, volendo, possono avere altoparlanti integrati per suono in 4D, e grande tetto panoramico in vetro. Completa la lista delle innovazioni il BMW Curved Display, la fascia continua di schermi digitali in vetro (con un display da 12,3 e uno da 14,9 pollici) per le info di crociera e i comandi delle funzioni di bordo. La batteria del motore elettrico, inoltre, sostenibile e con ricarica veloce, dura fino a 600 km.

Illustrazione ©Andrea Schepisi