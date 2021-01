l’apple-watch-che-celebra-il-black-history-month

Si potrà acquistare anche in Italia ma solo durante il mese di febbraio

(foto: Apple)

Dopo le AirPods Max, le nuove cuffie over-ear, Apple annuncia una nuova collezione speciale che arriverà presto in commercio. In occasione del Black History Month, la società di Cupertino lancia la Apple Black Unity Collection, progettata per celebrare la storia e cultura nera: una collezione che includerà un nuovo Apple Watch Series 6 in edizione limitata caratterizzato dai colori panafricani rosso, verde e nero.

Sebbene le funzionalità dello smartwatch siano identiche al modello che già conosciamo, fatta eccezione per l’incisione “Black Unity” sul cristallo posteriore, la Black Unity Sport Band – il cinturino – è composta da singoli pezzi in fluoroelastomero colorato assemblati a mano e stampati a compressione. Il perno di fissaggio in acciaio inossidabile riporta le parole “Power – Solidarity – Truth” incise al laser.

(foto: Apple)

Ovviamente, a corredo c’è anche un nuovo quadrante dinamico intitolato Unity già disponibile per tutti gli utenti in possesso di un Apple Watch con watchOs 7.3.

Secondo quanto raccontato dalla società, Apple Watch Series 6 Black Unity sarà in vendita anche in Italia dal 1° febbraio, e solo fino alla fine del mese, a partire da 439 euro per la versione Gps e 539 euro per quella Gps + Cellular. Sarà possibile acquistare anche solo il cinturino al prezzo di 49 euro: quest’ultimo, invece, si potrà ordinare per tutto il 2021.

Nell’ambito di questa iniziativa Apple supporta sei organizzazioni a livello globale per contribuire allo sviluppo della loro missione per ottenere uguaglianza e diritti civili nel mondo, da Black Lives Matter Support Fund a Souls Grown Deep.