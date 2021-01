LA RUSSIA DICE BASTA ALLE RESTRIZIONI. I CITTADINI POTRANNO TORNARE ALLA NORMALITÀ

Mentre in Europa i cittadini protestano contro le restrizioni che stanno mettendo in ginocchio l’economia di numerosi paesi, in Russia il governo e le amministrazioni vanno in direzione opposta.

Nella capitale, Mosca, il sindaco Serghei Sobyanin ha cancellato le ultime restrizioni imposte nelle settimane scorse per far fronte all’emergenza sanitaria. I cittadini di Mosca potranno quindi tornare ad una vita normale, i ristoranti e bar servire i propri clienti anche dalle 23 alle 6 e le aziende non saranno più obbligate a collocare il 30% dei propri dipendenti in smartworking.

“La pandemia è in declino, e in queste condizioni è nostro dovere creare le condizioni per la ripresa economica più rapida possibile”, ha spiegato Sobyanin.

Le uniche limitazioni riguardano i musei e i cinema, che potranno accogliere solo il pubblico solo al 50% della loro capienza. La mossa del sindaco di Mosca sarebbe da intendersi come una precisa strategia del presidente Vladimir Putin, quella cioè di dare un segnale all’Occidente: la Russia non farà parte del progetto globalista per mettere in ginocchio i popoli europei.

“In Russia la situazione con il coronavirus si sta stabilizzando – ha detto Putin – le restrizioni imposte in relazione alla pandemia possono essere gradualmente eliminate. In generale, la situazione epidemiologica nel paese si sta stabilizzando. Questa mattina ho ascoltato le segnalazioni: abbiamo già più persone guarite rispetto al numero dei malati. Il numero di persone infette sta diminuendo, è inferiore al 20 per mille. Ciò consente di rimuovere con attenzione le restrizioni imposte”.

Attualmente nella maggior parte delle regioni della Federazione Russa ci sono già pochissime restrizioni dalla scorsa estate, rispetto ai paesi occidentali: tutti i servizi e i negozi funzionano.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €88.248 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora