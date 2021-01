katherine-heigl-parla-dell’addio-di-alex-a-grey’s-anatomy

L’addio di Justin Chambers

A seguito dell’improvvisa uscita di scena di Justin Chambers resa nota dallo stesso attore lo scorso 10 gennaio dello scorso anno, gli sceneggiatori hanno dovuto trovare una strategia per dire addio al personaggio di Alex.

L’addio di Alex Karev, tuttavia, doveva avvenire off-screen, cioè con una serie di eventi che non sarebbero stati mostrati nella serie. Justin Chambers non tornò sul set della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy per girare l’addio del suo personaggio, ma prestò la sua voce ad alcune scene dell’episodio “Lascia una luce accesa”.

Come Meredith sospettava, Alex non è mai stato in Iowa ad aiutare la madre malata. In realtà si trova in Kansas dove si è ricongiunto a Izzie (Katherine Heigl, che non appare in alcun modo nell’episodio), la sua prima moglie che sposò poco dopo che quest’ultima ricevette la diagnosi di tumore.

Adesso i due vivono in una fattoria con dei cavalli, ma non è tutto: Alex e Izzie hanno due figli, due gemelli.

Cinque o sei anni prima, Izzie aveva scelto di prendere gli embrioni che lei e Alex avevano congelato prima della sua chemioterapia e aveva deciso di procedere con la fecondazione in vitro. In poche parole, Alex era diventato papà senza nemmeno saperlo.

Nella lettera per Meredith, Alex spiega di amare ancora molto Jo, e che la amerà per sempre: del resto, lui ama sua moglie, e anche Izzie è in effetti sua moglie.

Il dottor Karev non ha perso tempo, e ha già ottenuto e firmato le carte per il divorzio, nelle quali lascia tutto a Jo – comprese le sue quote del Grey Sloan Memorial.

Katherine Heigl reagisce al finale di Alex e Izzie

Justin Chambers nei panni di Alex Karev in una scena di Grey’s Anatomy 16. Credits: Fox Italia.

Non le manda a dire Katherine Heigl, volto di Izzie Stevens e membro del cast originale di Grey’s Anatomy fino al 2010.

L’attrice oggi recita al fianco di Sarah Chalke (Elliot di Scrubs) in L’estate in cui imparammo a volare, la nuova serie drammatica Netflix al debutto mercoledì 3 febbraio.

Incalzata da una giornalista di Entertainment Tonight che le chiedeva la sua opinione in merito al lieto fine di Alex e Izzie, Katherine Heigl ha ammesso di non avere visto l’episodio in questione.

Dopo aver appreso dalla giornalista della reunion tra Alex e Izzie, Katherine Heigl ha detto: “Ma [Alex] non stava con qualcuno?”, riferendosi al personaggio di Jo. “Senti, non è una mossa da str***o?” ha commentato Heigl in merito al comportamento di Alex Karev.

Quanto alla speranza di rivedere la dottoressa Stevens nel corso della diciassettesima stagione, che ha già regalato agli spettatori i ritorni sullo schermo di Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight), Katherine Heigl non sembra ottimista.

“Sono molto concentrata su questa serie che mi appassiona molto” ha detto l’attrice riferendosi a Firefly Lane di Netflix. “Mai dire mai,” ha aggiunto, “Ma non è probabile”.