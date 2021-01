intervista-col-marziano:-virgil-abloh-racconta-la-sua-home-collection

Plaid in lana col motivo a doppia freccia, simbolo di Off-WhiteTM, ed etichetta traforata. Fa parte della nuova HOME Collection Off-WhiteTM, qui fotografata in esclusiva per AD.

«Per me tutto quello che faccio si riferisce a una sorta di modern land, a una nuova generazione nell’art-design. Alcune istanze sono semplici acquisizioni di una giovane brand identity, che informa ogni oggetto quotidiano, e dice qualcosa di questa generazione, non del passato. È il mio focus», racconta Virgil, al telefono da un luogo imprecisato (Parigi? Milano? Chicago?). Off-WhiteTM, nata nel 2013, non va messa su un piedistallo, come i brand che possono vantare un’eredità ben più radicata nel tempo. Così, con la stessa leggerezza, Virgil Abloh racconta la sua seconda HOME Collection, in collaborazione con 1stDibs. Più di 80 nuovi prodotti – zerbini, ombrelli, portaombrelli, coperte e cuscini, sgabelli, fermaporte, orologi a parete, sedie sdraio – disponibili anche nei negozi Off-WhiteTM.

Virgil Abloh con la T-shirt del progetto I Support Young Black Businesses, da lui fondato per raccogliere fondi a sostegno di organizzazioni che supportano la comunità black.

«Mi piace 1stDibs per la modernità, per la capacità di mescolare il design classico con l’innovazione, è il partner giusto per il mercato online. In tempi di pandemia, poi, sappiamo che entrare in un negozio è più complicato, bisogna esplorare nuove modalità».

Cuscini in lana mohair con etichetta arancio fluo traforata

«Il mio modo di progettare non segue le categorie tradizionali, incrocia i linguaggi, senza contaminarsi» Virgil Ablohl