Instagram per PC, cambia il modo di vedere le Storie: le ultime novità

Nella versione per PC, Instagram cambia tutto. Con l’ultimo update, ci sarà un sistema di visualizzazione delle Storie diverso

Instagram per PC si aggiorna e cambia layout per le Storie (Getty Images)

Oltre che per smartphone, da tempo Instagram è anche uno dei social network più visitati e utilizzati anche su PC. Il colosso di Zuckerberg sta continuano ad aggiornarsi in questo senso, per rendere l’intera esperienza più godibile anche da desktop. Tra le funzionalità più apprezzate dagli utenti, ci sono sicuramente le Storie.

Queste permettono agli utenti di caricare brevi contenuti multimediali della durata di pochi secondi, che si cancellano in automatico dopo 24 ore. Proprio in questo senso, gli sviluppatori hanno rilasciato un importante aggiornamento che cambia e migliora l’interfaccia da PC: guardare le stories sarà ancora più semplice.

Instagram per PC, i dettagli dell’update

Svelate le principali novità (Getty Images)

Grazie all’ultimo aggiornamento, anche su Instagram per PC cambia il modo di vedere le Storie. L’interfaccia è stata completamente rivista, con un layout a carosello che modificherà l’esperienza sia da fisso che da portatile. Il design è stato ingrandito ed è ora più visibile, e sono stati inoltre introdotti alcuni accorgimenti utili: tra questi il pulsante per attivare l’audio e quello per la riproduzione.

Il nuovo aggiornamento è già in fase di rollout globale, e quindi già nei prossimi giorni tutti potranno usufruirne. Cosa bisogna fare per ricevere l’aggiornamento? Fondamentalmente nulla. Saranno gli sviluppatori stessi a modificare i dati utili sui server per rendere l’update attivo. Non vi resta che continuare a monitorare la pagina desktop del social network e provare a visualizzare le storie: da un momento all’altro potreste trovarvi il nuovo layout davanti.