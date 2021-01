google-apre-un-nuovo-centro-in-europa-per-il-controllo-dei-contenuti-in-rete

Spread the love

A Dublino inaugurata la sede di un ufficio dedicato alla lotta alla violenza e agli abusi online. Nel 2019 già avviato un team a Monaco di Baviera

Il quartier generale di Google a Dublino, in Irlanda (Foto: Vincent Isore/IP3/Getty Images)

Google ha annunciato la nascita di un secondo Safety engineering center europeo, che avrà il duplice compito di tutelare le persone dai contenuti dannosi del web e rendere i servizi della società più sicuri. Il centro sorgerà nella sede di Big G a Dublino e sarà la seconda struttura di questo tipo nel vecchio continente dopo Monaco di Baviera (aperta nel 2019). Google ha scelto Dublino poiché, a suo avviso, la capitale irlandese è “già un punto di riferimento in Europa per i nostri team di Trust and Safety, che comprendono esperti di policy, specialisti di prodotto e ingegneri dedicati alla protezione degli utenti online attraverso tecnologie sempre aggiornate e l’impiego dell’intelligenza artificiale”.

Questa nuova struttura diverrà il punto di riferimento a livello europeo e il suo team avrà il compito di occuparsi di tematiche legate alla moderazione dei contenuti attuando azioni di contrasto a quelli illegali e dannosi. Inoltre dovrà interfacciarsi con legislatori, ricercatori e autorità europee per far comprendere come il gigante tecnologico affronti la sicurezza dei contenuti online.

“Questo centro aiuterà a comprendere come sviluppiamo e applichiamo le nostre policy, il funzionamento delle nostre tecnologie anti-abuso e i sistemi di rilevamento di potenziali minacce, il modo in cui collaboriamo con le organizzazioni specializzate nel segnalare contenuti che violano le norme, i nostri processi di gestione degli eventi problematici e le pratiche di moderazione dei contenuti”, spiega Google sul suo blog. L’azienda dichiara di avere oltre 20mila persone impegnate nei team di controllo della sicurezza in rete.