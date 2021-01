doppio-intervento-del-soccorso-alpino-sul-monte-berlino-per-due-scialpinisti-caduti-su-una-lastra-di-ghiaccio

Nella mattinata di oggi (27 gennaio) i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato un intervento sul Monte Berlino, nel comune di Garessio, dove uno scialpinista è caduto riportando un trauma alla schiena.

La chiamata di emergenza è stata effettuata poco prima delle 11, sul posto è stata inviata l’eliambulanza 118 da cui è sbarcata l’equipe che ha proceduto con la stabilizzazione dell’infortunato, l’imbarellamento e il recupero a bordo. L’uomo è stato condotto in ospedale con un codice verde. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è probabilmente caduto su una placca di ghiaccio scivolando verso valle per alcune decine di metri.

Il tecnico del Soccorso Alpino a bordo dell’elicottero riferisce che le condizioni del manto nevoso in zona sono rese molto pericolose dal forte vento che sta soffiando in questi giorni e che ha scoperto la vecchia neve gelata su cui è facile cadere.

Nel pomeriggio, invece, poco prima delle 16, si è concluso un secondo intervento per soccorrere uno scialpinista sempre sul Monte Berlino: l’uomo è probabilmente scivolato su una placca di ghiaccio nella stessa zona e con le stesse dinamiche dell’incidente di questa mattina. Il recupero è stato effettuato dall’eliambulanza 118. Lo scialpinista è stato condotto in ospedale con un codice giallo per politrauma.