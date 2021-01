cuneo:-camion-esce-di-strada-sulla-strada-che-porta-a-madonna-dell’olmo

La scorsa notte, intorno alle 4, un camion è uscito di strada a Cuneo, in via Circonvallazione Nord. L’incidente è avvenuto sulla salita che dal ponte vecchio conduce alla frazione Madonna dell’Olmo. Il conducente, rimasto fortunatamente illeso, ha perso il controllo del mezzo pesante, che uscendo dalla carreggiata è finito in una scarpata, sfondando un cancello e rischiando anche di andare contro un’abitazione. Il mezzo è stato rimosso nella mattinata di oggi, con conseguenti disagi e rallentamenti alla circolazione.