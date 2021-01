covid,-no-all’obbligo-del-vaccino-e-al-passaporto-sanitario

Nessuno Stato deve rendere la vaccinazione contro il Covid-19 obbligatoria e nessuno deve imporre l’utilizzo di certificati di vaccinazione come fossero dei passaporti, dei “lasciapassare” per poter svolgere determinate attività

Lo ha affermato l’assemblea del Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale che promuove democrazia, diritti umani e identità culturale, che si è riunita in plenaria per discutere il rapporto dal titolo “Vaccini Covid-19: questioni etiche, legali e pratiche”. A larghissima maggioranza il Consiglio ha chiesto che sia garantita la priorità per la vaccinazione a tutto il personale medico e ai soggetti vulnerabili prima di estenderla al resto della popolazione sottolineando nel rapporto che “gli Stati devono informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole”, aggiungendo che deve essere garantito che nessuno sarà discriminato se non vaccinato.

Appunti e sottolineature che sembrano un chiaro monito per chi volesse invece andare nella direzione opposta, un po’ come già accaduto in alcune regioni d’Italia dove i governatori hanno tentato di proporre l’introduzione di un passaporto sanitario per consentire solo a chi si fosse sottoposto al vaccino determinate attività: dall’ingresso ai ristoranti, alle palestre, ai cinema o ai teatri.

I passaporti sanitari “contrari alla scienza”

I componenti dell’assemblea hanno votato quasi all’unanimità un emendamento in cui si dicono contrari all’uso dei certificati di vaccinazione come passaporti. “I certificati di vaccinazione devono essere utilizzati solo per monitorare l’efficacia, i potenziali effetti collaterali e negativi dei vaccini” viene scritto nell’emendamento, che continua: “Utilizzarli come passaporti sarebbe contrario alla scienza in assenza di dati sulla loro efficacia nel ridurre la contagiosità, la durata dell’immunità acquisita”.

Dall’assemblea del Consiglio d’Europa arriva quindi una chiara e netta indicazione, viene tracciata una strada che, almeno per il momento, sembra aver messo tutti d’accordo.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €87.928 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora