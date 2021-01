cina,-la-guardia-costiera-ora-ha-licenza-di-sparare

PECHINO – La Cina vuole che la sua Guardia costiera usi “tutti i mezzi necessari” per difendere la sicurezza e la sovranità dei propri mari. E tra questi strumenti ci sono anche le armi. Il comitato permanente dell’Assemblea nazionale del Popolo, la versione cinese del Parlamento, ha approvato la scorsa settimana una nuova legge sulla Guardia costiera nazionale, che per la prima volta rende esplicita la possibilità per i suoi agenti e le sue navi di fare fuoco su quelle straniere. La nuova norma, che entrerà in vigore dal primo febbraio, dà fondamento giuridico alla natura “grigia” della forza costiera cinese, un corpo paramilitare che Pechino negli ultimi anni ha utilizzato sempre di più per affermare il suo controllo di fatto sui mari che circondano il Dragone, molti dei quali contesi con i vicini. La legge sembra quindi destinata ad alzare ulteriormente il livello di tensione nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale.

Un corpo paramilitare

È dal 2018 che la Guarda Costiera cinese, prima corpo civile, è diventata un corpo paramilitare, parte della Polizia armata del popolo e sotto il controllo del Comitato militare centrale presieduto da Xi Jinping. Oltre a svolgere funzioni amministrative e di polizia, le sue navi sono diventate anche una sorta di “seconda marina”, incaricata di portare avanti le contestate rivendicazioni territoriali della Cina. La Guardia Costiera, la più grande al mondo, interviene con regolarità per ostacolare le barche dei pescatori dei Paesi limitrofi che gettano le reti nelle acque contese, come Vietnam e Filippine, incroci pericolosi che in qualche occasione sono sfociati in collisioni e affondamenti, l’ultima volta lo scorso aprile. La Cina rivendica di fatto l’intero Mar Cinese Meridionale, area strategica per i commerci internazionali e per la proiezione militare nel Pacifico, comprendendolo nella cosiddetta “linea dei nove trattini”. Ha anche trasformato una serie di isolotti corallini in avamposti e basi militari.

La “sovranità” cinese

La nuova legge approvata la scorsa settimana sistematizza questo ruolo ibrido della Guardia costiera. Tra le sue funzioni c’è quella di sorvegliare le acque territoriali, le isole chiave, i reef e i confini marittimi, prendendo “tutte le misure necessarie, incluso l’utilizzo di armi da fuoco”, per fermare organizzazioni e individui che violano la “sovranità cinese”. Le regole di ingaggio dicono che le pattuglie devono impiegare in primo luogo armi non da fuoco, poi eventualmente passare alle armi personali (come le pistole) e infine a quelle navali o aeree. Queste ultime possono essere usate direttamente in caso di “seri incidenti violenti”, anche se la legge raccomanda una valutazione razionale. L’altra nuova previsione è la possibilità per la Guardia costiera di demolire strutture costruite nei mari o sulle scogliere rivendicate dalla Cina, come per esempio piattaforme petrolifere.

I pescatori filippini: “E’ una dichiarazione di guerra”

La reazione alla legge è stata molto dura soprattutto nelle Filippine, dove una associazione di pescatori, la categoria in prima linea nelle schermaglie con la Cina, l’ha definita una “dichiarazione virtuale di guerra”. Dopo qualche giorno di silenzio, il ministero degli Esteri ha protestato in maniera ufficiale, parlando di “minaccia verbale di guerra”. Anche se negli ultimi anni il governo autoritario di Duterte si è molto avvicinato a Pechino, le Filippine restano legate da un’alleanza militare con gli Stati Uniti, come del resto la maggior parte dei Paesi che circondano i mari del Dragone, fondamentali anelli di una catena di contenimento stretta attorno alla Cina.

Giovedì il nuovo segretario di Stato Usa Antony Blinken, in un colloquio con l’omologo flippino, ha definito l’alleanza “vitale per un Indo-Pacifico libero e aperto”, la formula con cui gli Americani e i loro alleati contrastano le rivendicazioni territoriali della Cina. Nelle ore precedenti Blinken aveva parlato anche con i suoi pari ruolo in Australia e Indonesia, mentre il presidente Biden ha avuto una conversazione con il primo ministro giapponese Suga, in cui ha espresso la volontà di rafforzare l’alleanza bilaterale e affermato che i trattati di sicurezza si applicano anche alle Isole Senkaku, governate da Tokyo ma rivendicate da Pechino. Questo primo giro di consultazioni telefoniche conferma che la priorità della nuova amministrazione americana sarà quella di stringere i legami con gli alleati asiatici in modo da contrastare la crescente assertività militare e territoriale di Pechino. Nei mari attorno alla Cina si gioca una partita decisiva per gli equilibri mondiali.