Chiara Ferragni reagisce male allo sgarbo di Fedez: che imbarazzo – VIDEO

In diretta dalla Tana del boomer, Chiara Ferragni reagisce male allo sgarbo fatto da suo marito Fedez, piuttosto divertito

La reazione di Fedez a un video con la sua ex 👀 pic.twitter.com/C8w6scAoYj — disagiotv (@disagio_tv) January 27, 2021

Chiara Ferragni è stata messa di fronte ad un video, realizzato da alcuni fan, sulla passata relazione di suo marito, Fedez. In diretta dalla Tana del boomer, la stanza di casa loro da dove tengono le live su Twitch, c’è stato un teatrino tra il divertente e l’imbarazzante della bellissima coppia.

La reazione dell’influenzar milanese è stata ‘cringe’, come lo stesso rapper ha definito. Mentre i due guardano il video che ritrae Fedez e Giulia Valentina felicemente fidanzati, la Ferragni pare visibilmente scocciata ed il cantante milanese se la ride sotto ai baffi. “Perché non c’erano i miei ex?” così conclude la Ferragni il video-reaction.

Chiara Ferragni e Fedez, eclatante reazione dell’influencer all’ex del marito

Adesso Chiara Ferragni e Federico Lucia sono in attesa del secondogenito, una sorellina per Leone. La coppia si è fidanzata nel 2015, ma prima di questo hanno avuto le loro storie d’amore. Particolarmente nota è stata la love story tra Fedez e Giulia Valentina, tanto che i due hanno anche convissuto per un breve periodo.

Non è la prima volta che, in qualche modo, Chiara Ferragni e Giulia Valentina entrano in contatto. A Novembre 2020, l’influencer milanese ha postato un video dalla tematica molto importante a cui l’ex di Fedez ha reagito e la Ferragni ha risposto con un cuore. Ovviamente web in tilt per lo scambio di emoji tra le due.