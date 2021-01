antonella-clerici-e-la-curiosa-diretta:-lo-fa-in-camera-da-letto

La famosa presentatrice italiana Antonella Clerici ha mostrato a tutti il suo essere polivalente con una particolare azione

Antonella Clerici (Instagram)

Antonella Clerici è una amatissima conduttrice televisiva italiana. Ha debuttato in alcune reti minori negli anni ottanta, mentre nel decennio seguente ha acquisito notorietà passando in Rai. In quel periodo ha condotto diversi programmi sportivi.

In seguito ottiene la consacrazione definitiva con la conduzione della “Prova del Cuoco”, dal 2000 fino al 2018, fatta eccezione per il periodo di maternità a cavallo tra il 2009 e il 2010. Il noto show culinario l’ha fatta diventare così uno dei volti simbolo della televisione, grazie anche alla sua simpatia e alla passione che mostra in quello che fa.

Grazie al successo ottenuto, le è stato possibile ottenere molti altri incarichi importanti nel corso della sua carriera. Tra questi troviamo trasmissioni come “Il treno dei desideri”, “Il ristorante”, “Ti lascio una canzone” ecc.

Nel 2010 alla Clerici viene anche affidata la guida del Festival della canzone italiana a Sanremo. Già nel 2005 era stata sul palco dell’Ariston ma in qualità di co-conduttrice.

Leggi anche—> Antonella Clerici dalle pentole all’amore per un giornalista: ecco la verità

Nel corso degli anni ha scritto molti libri, la maggior parte dei quali a tema gastronomico. Inoltre ha fatto un cameo come attrice nel film “Natale col Boss”, diretto da Volfango De Biasi.

Antonella Clerici e la particolare intervista

Dal 2020 Antonella ha iniziato la sua nuova esperienza nel programma “È sempre mezzogiorno”. Durante le riprese di una puntata di quest’ultimo è andata in scena un’intervista molto curiosa.

Leggi qui —> Cristina Clerici sorella di Antonella: quello che fa è impensabile

Leggi qui —> Antonella Clerici affranta e tristissima: 3 anni senza di te

Il protagonista è il simpaticissimo attore e comico Nino Frassica. La conduttrice ha da subito notato un letto alle spalle del siciliano, chiedendogli così se effettivamente si trovasse in camera da letto.

La Clerici inoltre, ha approfittato della televisione che si trovava appesa alla parete della stanza per mostrare ai telespettatori che fosse sintonizzata proprio su Rai 1. Ironicamente fa così notare al pubblico di essere effettivamente in diretta, anche se con un leggero ma normale ritardo.

Nel corso dell’intervista il suo ospite ha avuto l’occasione di presentare il suo nuovo libro “Vipp”. Il titolo, seppur con la doppia “p” fa riferimento proprio ai personaggi famosi, dei quali il comico messinese parla all’interno del suo scritto.

Frassica afferma di raccontare tutto delle loro vite, compreso cosa mangiano. Tuttavia prosegue dicendo che va letta senz’altro in chiave ironica, infatti la sua pubblicazione è di stampo umoristico.

L’attore ha rivelato che durante il lockdown non ha lavorato, così si è dedicato alla scrittura. Avendo tutto quel tempo libero ha confidato di divertirsi nello scrivere il testo della sua opera.

A conclusione della sua ospitata ha anche aggiunto che spera che i vip in questione non si arrabbino, comprendendo che il suo libro è soltanto una “favola, un cartone animato”, in cui parla dei loro difetti ma semplicemente in maniera ilare e spiritosa.