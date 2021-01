alfonso-signorini-“milly-carlucci?-il-nulla”,-risponde-la-carlucci-“sei-tu-che-…”,-volano-parole-grosse

Spread the love











Sta per partire “Il cantante mascherato” il venerdì sera su Rai 1 che andrà a fare concorrenza al “Grande fratello vip” condotto da Alfonso Signorini che va in onda su canale 5.

I conduttori delle due trasmissioni, Milly Carlucci e Alfonso Signorini, probabilmente si temono a vicenda ma, non solo non lo vogliono dare a vedere ma dicono esattamente il contrario e cioè che non si fanno affatto paura.

L’attacco di Alfonso Signorini alla Rai e a Milly Carlucci

Alfonso Signorini, dopo aver saputo che Milly Carlucci con il suo Cantante mascherato andrà in onda il venerdì sera quando lui va in onda con “Il grande fratello big” ha dichiarato: “Contro questo mio Grande Fratello, la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Contro l’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perchè non hanno più niente. L’Isola sarà fortunatissima perché andrà contro il nulla e farà il 30% di share e sono felice per Ilary, naturalmente. Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami…, Carlo Conti e mettiamo tutto quello che volete. Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?“.

La risposta di Milly Carlucci

Dopo che Milly Carlucci ha letto cosa Alfonso Signorini ha dichiarato sul suo programma e su di lei, ha voluto replicare così: “La Tv non è una guerra armata tra esercii schierati anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. Anche l’anno scorso andavamo in onda di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto ragionamenti, è stata la concorrenza. L’anno scorso il Gf Vip non andava in onda di venerdì. Ma non è questo il punto… Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene”.

La risposta di Milly Carlucci è stata, certamente, più soft e più leggera mentre Alfonsi Signorini è andato giù pesante.

In ogni caso, la mattina successiva ai due programmi, i rispettivi conduttori guarderanno con molta ansia e tante aspettative i risultati dello share e qualcuno rimarrà scontento.

Ma questa è la legge dei programmi televisivi a cui i conduttori devono necessariamente sottostare.

