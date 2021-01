Spread the love











Alfonso Signorini durante “Casa Chi” si è lasciato andare in un commento forte sulla sua rivale in share Milly Carlucci, che non ha per niente gradito e ha risposto a tono. È botta e risposta tra i due conduttori. Scontro duro e “a distanza” quello tra i due conduttori Alfonso Signorini e Milly Carlucci. A […]

L’articolo Alfonso Signorini: “Che volete che mi faccia Milly Carlucci?”, lei risponde proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...