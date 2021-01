a-praga-i-ristoratori-si-riuniscono-in-un-partito-per-aggirare-le-misure-anticovid19

Spread the love

La strada della nuova resistenza alle misure restrittive, messe in atto dai governi per far fronte all’emergenza, passa per la Repubblica Ceca.

Esasperati da mesi di chiusure forzate i gestori di pub e ristoranti a Praga ed in altre città del paese hanno deciso di riaprire, scendendo in piazza per protestare contro l’operato del governo che – secondo loro – dovrebbe rassegnare le dimissioni.

Ma c’è di più. Gli imprenditori della ristorazione hanno trovato un modo per aggirare le restrizioni imposte e rimanere aperti. Lo scorso autunno numerosi gestori di locali pubblici hanno fondato il movimento Chcipl PES, letteralmente “cane morto”, dove il termine PES, in ceco “cane”, è anche l’acronimo del sistema che si occupa delle restrizioni anti-Covid19.

L’idea di fondare un partito risponde ad un obiettivo preciso: siccome le riunioni per scopo politico non sono vietate in Repubblica Ceca, ogni ristorante, bar e pub diventerà una piccola “cellula politica” dove le persone potranno riunirsi, aggirando così la regola che impone il divieto di assembramento nei locali pubblici.

In Repubblica Ceca pub, ristoranti, cinema e discoteche sono chiusi da mesi, con un breve periodo di riapertura concesso in occasione delle festività natalizie. Coloro che non rispettano le restrizioni rischiano multe fino a 932 dollari statunitensi (20,000 corone ceche).

“Mi sono unito alla protesta perché penso che l’operato del governo e quello che ci ha fatto negli ultimi cinque mesi sia assolutamente sbagliato. Il numero di casi è ancora in aumento, mentre i ristoranti sono più o meno chiusi da ottobre”, ha detto Martin Macek, proprietario di due ristoranti nella parte orientale del Paese.

Vedremo come andrà l’iniziativa dei ristoratori in Repubblica Ceca e se l’idea sarà ripresa in altri paesi europei.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €87.723 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora