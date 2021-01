10-pizze-basse-a-milano-+-1

Il mondo della pizza non ha avuto MasterChef, ma si è evoluto tanto quanto quello della cucina. Ricerca sugli impasti, farine, cotture, topping sempre più elaborati e selezione di materie prime alla pari dei grandi ristoranti. Da figlia di un dio minore della ristorazione, i pizzaioli sono diventate star e i loro locali luoghi di culto. Ma non se parliamo di pizza bassa a Milano.

Le pizzerie che sfornano pizza bassa a Milano sembrano ferme nel tempo, come congelate negli anni Novanta: per arredo, menu, comunicazione. Ma sopravvivono, mentre tutto attorno fioriscono locali sempre più eleganti, cool, che si contendono i clienti con i ristoranti.

Il mondo della pizza bassa

Mentre le pizzerie sono cresciute di numero, prezzi, servizi e se la battono con i ristoranti anche per proposta di vini, birre e cocktail, nella scena della pizza bassa praticamente non è cambiato nulla. Letteralmente: resistono persino siti web in html con grafiche in Microsoft Word 90 e al delivery si predilige l’asporto; anche nel 2021. Tovagliette di carta con stampigliato il menu, localoni per macinare coperti, menu fotocopia da decine e decine di voci.

La pizza bassa non è nei nei radar degli amanti della “pizza gourmet” o anche semplicemente di quella ben fatta. È la pizza di una volta, quella senza nessuna allure di glamour, di cui non sai le ore di lievitazione e il nome e cognome del produttore di pomodori. Ci mettono persino la maionese o la salsa rosa e le stagioni non esistono. Qualcuno si è dato agli impasti alternativi, come Be Bop, per soddisfare gli intolleranti; c’è chi ci prova senza lievito, come Amami; ma la formula è in generale quella di Da Geppo o di Pizza Ok. E la riprova che la pizza bassa hai suoi estimatori è la fila fuori da Coke ogni sera della settimana.

Pizza bassa a Milano

La pizza bassa a Milano è solo “pizza bassa”, non la chiama neppure “alla romana”, e di certo non è nato un movimento di pizzaioli che la vuole rispolverare per farla tornare di tendenza. Ma piace, e infatti nel deserto di innovazione è spuntata Crocca: intelligente parodia della pizza bassa o, meglio, la sua versione gourmet. L’idea è venuta al dream team che ha ideato Pizzium. Marghe, Gelsomina e Giolina e che ha pensato a un nuovo format di pizzeria dal sapore deliziosamente rétro… Si chiama Crocca e ci prova proponendosi come il ritorno della pizza croccante, quella di una volta, tonda, generosa e con i sapori forti e semplici dell’Italia anni 70 e 80. Crocca vuole soddisfare la voglia di pizza sottile e goduriosa, ma con materie prime eccellenti e seguendo procedure di lavorazione accuratissime. Le pizze sono di 40 varietà, tra cui i must delle pizzerie di una volta come la Capricciosa, la Quattro Stagioni, la Diavola e il Calzone; oppure proposte come l’Amatriciana, la pizza al ragù e quella Lasagna.

È indubbiamente più buona, gli ingredienti di livello, l’ambiente è carino, ma agli estimatori di Pizza Big continua a piacere Pizza Big. Ma sui guilty pleasure non si discute.

