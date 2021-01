vita-di-coppia:-le-regole-d’oro-per-una-convivenza-felice

Quando l’organizzazione regna nella casa di due persone, siate certi che l’armonia sarà sempre presente. Ma che cosa succede quando quel piccolo dettaglio chiamato ordine inizia a vacillare? La risposta è semplice, la convivenza inizierà a complicarsi. Poi, la soluzione per evitare incomprensioni, litigi e altro ancora, è semplice: mantenere l’ordine è la chiave per vivere felici in coppia. In questo articolo vi diciamo quali sono queste semplici regole che dovrete seguire per mantenere una sana convivenza. Una volta che voi e il vostro partner li metterete in pratica, vedrete che l’amore sarà rafforzato.

Non importa chi ha più vestiti. Ciò che è veramente importante è che tutto si adatti ai cassetti grazie a una buona organizzazione. Quando si compra una cassettiera o un cassettone, pensate alle dimensioni: che stia in camera da letto o nell’armadio e che sia abbastanza largo da contenere i vostri vestiti.

Tutto ha un posto. Quando avete finito di usare un utensile da cucina, un apparecchio da bagno o un oggetto in camera da letto, rimettetelo al suo posto. Per questo motivo si hanno mobili contenitori e spazi per ogni cosa in casa, così è più facile per l’altra persona trovare ciò di cui ha bisogno e, naturalmente, ci sarà più ordine.

Gli spazi personali sono sacri. Non stiamo esagerando. Ogni persona merita qualche momento da sola per stabilire un buon rapporto con se stessa, vivere in coppia non dovrebbe essere un limite. Ognuno può stabilire il proprio posto privato nella casa, che sia la terrazza, uno studio o anche la poltrona più comoda a una certa ora del giorno.

Le aree comuni devono essere le più ordinate e pulite. La cucina, il bagno o la sala da pranzo sono luoghi dove entrambi vivono e trascorrono il tempo insieme; per questo devono rimanere impeccabili. Fate pulizia con il vostro partner e perché no, riorganizzatevi di tanto in tanto per dare dinamismo agli spazi.

Potete avere gusti diversi dal vostro partner, ma l’importante è completarsi a vicenda per trovare un equilibrio. Scegliete ognuno dai 3 ai 5 elementi del vostro stile preferito, e cercate di portarli in casa in modo da averne un po’ di tutti e due. Un’altra opzione è quella di cercare fino a trovare uno stile decorativo che piaccia ad entrambi.

A volte proprio i compiti più semplici sono causa di litigi e di rabbia. Per evitarli, fare un calendario delle attività in cui vengono distribuiti i compiti e i giorni, anche gli orari.

La routine non è così male. Il solo chiacchierare a letto prima di alzarsi, fare il bagno insieme o guardare un film aiuta a migliorare l’umore e rafforza il rapporto. Allestite uno spazio in ogni stanza dove potrete godere di un tempo di qualità, sia che si tratti della sala TV o di uno spazio con gli attrezzi per il giardinaggio.

Siate responsabili delle vostre cose. L’ordine e l’organizzazione individuale sono fattori importanti nella vita domestica. Anche se ogni persona possiede oggetti per necessità, per uso personale o per mero sentimentalismo, deve localizzarli e dare loro uno spazio adeguato, in cui l’altro non deve interferire. Pertanto, il rispetto per lo spazio dell’altro è della massima importanza. Avere una lista della spesa o degli orecchini aiuta a organizzare il tempo, e la stessa cosa succede in casa. Elencare le faccende domestiche o l’uso degli spazi, favorisce la convivenza di coppia e permette anche di prendersi una pausa dallo stress quotidiano.

