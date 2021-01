torta-di-mele-light:-leggera-e-buonissima!

La torta di mele è uno dei dolci più amati di sempre, un piacere irresistibile in qualsiasi modo la si prepari. Le varianti sono infinite e non mancano nemmeno le possibilità per prepararla in versione più leggera. Una torta di mele light, magari senza burro e senza olio, può essere una buona soluzione per ridurre grassi e calorie. Come? Non vi resta che sostituire il burro con il latte scremato (o parzialmente scremato) oppure con lo yogurt. Ma passiamo alla ricetta!

Come fare la torta di mele light: ricetta senza burro

A colazione, per merenda o come dessert: con questo dolce non si sbaglia mai! La ricetta della torta di mele light senza burro vi garantirà una consistenza umida e soffice e un gusto delizioso proprio come quello della sua versione classica. Tutto merito del sapore delle mele e di quel pizzico di cannella che si abbina così perfettamente.

Ingredienti

4 mele



150 g farina 00



120 g latte scremato o yogurt



40 g zucchero di canna



2 uova



1 bustina di lievito per dolci



cannella



succo di limone

Procedimento

Per preparare la torta di mele light iniziate a sbucciare le mele, tagliatele a piccoli pezzettini oppure a fette sottili. Bagnatele con del succo di limone per non farle annerire mentre vi occupate dell’impasto.



Montate le uova con lo zucchero di canna finché il composto sarà chiaro e ben spumoso. Aggiungete il latte a filo, amalgamandolo con il resto del composto.

Passate la farina e il lievito al setaccio e unitelo all’impasto un po’ alla volta, mescolando fino ad amalgamare gli ingredienti in modo omogeneo. Aggiungete un pizzico di cannella o, se lo gradite, la scorza di arancia o limone. Unite i pezzettini di mele al composto e versatelo in uno stampo da torte (circa 20 cm di diametro). In alternativa, potete distribuire le fettine di mela a raggio per un effetto più scenografico.



Infine, cospargete la superficie della torta con qualche cucchiaino di zucchero di canna per renderla più dorata e croccante.

Preriscaldate il forno a 180°C in modalità statica e cuocete la torta di mele per circa 40 minuti, verificando la cottura con uno stuzzicadenti. Una volta cotta, lasciatela raffreddare completamente prima di rimuoverla dallo stampo per evitare che si rompa.